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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Генк - Сент-Труйден
Генк - Сент-Труйден: обзор матча 20 октября 2024
Генк
20.10.2024, воскресенье, 14:30
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
3 : 2
Завершен
Сент-Труйден
18'
Т. Арокодаре
31'
Я. Стекерс
45'
З. Эль Уахди
34'
А. Бертаччини
58'
А. Бертаччини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Генк - Сент-Труйден
90'
+5
Вторая желтая
Б. Браими
87'
Замена
И. Дель Пупо
️️️️
Ж. Чима Фудзита
87'
Замена
A. Ferrari
️️️️
Б. Годо
Замена
Х. О
️️️️
Т. Арокодаре
85'
Замена
N. Adedeji-Sternberg
️️️️
Я. Стекерс
84'
78'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
Р. Ито
78'
Замена
J. Barnes
️️️️
А. Бертаччини
Замена
К. Нкуба
️️️️
З. Эль Уахди
78'
Замена
Й. Сор
️️️️
К. Бонсу Баа
78'
74'
Желтая карточка
Б. Браими
74'
Желтая карточка
Б. Годо
Желтая карточка
М. Сметс
59'
58'
ГОЛ! 3:2!
А. Бертаччини
Пас отдал
R. Ogawa
48'
Желтая карточка
Л. Патрис
ГОЛ! 3:1!
З. Эль Уахди
Пас отдал
Т. Арокодаре
45'
34'
ГОЛ! 2:1!
А. Бертаччини
Пас отдал
Л. Патрис
ГОЛ! 2:0!
Я. Стекерс
31'
24'
Замена
Р. Ванвесемаэль
️️️️
К. Захиролеслам
ГОЛ! 1:0!
Т. Арокодаре
Пас отдал
К. Бонсу Баа
18'
15'
Красная карточка
Ш. Танигучи
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Сент-Труйден
16
Лео Кокубо
ВР
5
Шого Танигучи
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
34
Адриан Паласиос
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
11
Йира Сор
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ОП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
3-1-4-1-1
1
ван Кромбрадж
18
Кайембе
15
Садик
7
Эль Уахди
6
Сметс
21
17
Грошовски
22
Бонсу Баа
8
Хейнен
14
Стекерс
99
Арокодаре
4-1-1-4
16
Кокубо
31
Годо
27
Патрис
20
Ван Хелден
5
Танигучи
16
Фудзита
7
Браими
10
Ито
7
91
Бертаччини
18
Захиролеслам
7
Эль Уахди
27
Нкуба
27
Нкуба
7
Эль Уахди
22
Бонсу Баа
11
Сор
11
Сор
22
Бонсу Баа
14
Стекерс
32
32
14
Стекерс
99
Арокодаре
9
О
9
О
99
Арокодаре
10
Ито
20
Ямамото
20
Ямамото
10
Ито
18
Захиролеслам
60
Ванвесемаэль
60
Ванвесемаэль
18
Захиролеслам
16
Фудзита
11
Дель Пупо
11
Дель Пупо
16
Фудзита
91
Бертаччини
23
23
91
Бертаччини
31
Годо
9
9
31
Годо
Остались в запасе
Генк
Сент-Труйден
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
34
Адриан Паласиос
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
12
Йо Коппенс
ВР
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
34
Адриан Паласиос
ЦЗ
8
Thomas Claes
ЦП
19
Константинос Карецас
ЦП
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
Главный тренер
Торстен Финк
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Генк - Сент-Труйден
1
2
3
Всего ударов по воротам
19
13
Удары в створ
7
5
Владение мячом %
68
32
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
9
1
Нарушения
8
11
Количество передач
660
317
Сейвы
3
4
Точность передач %
90
78
Удары мимо ворот
9
2
Блокированные удары
3
6
Удары из пределов штрафной
15
7
Удары из-за пределов штрафной
4
6
xG (ожидаемые голы)
2.3
1.33
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Информация о матче
Главный судья:
Fisherman Lawrence,
Стадион:
Цегека Арена
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