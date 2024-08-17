Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Дендер
Сент-Труйден - Дендер: обзор матча 17 августа 2024
Сент-Труйден
17.08.2024, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
3 : 3
Завершен
Дендер
22'
К. Захиролеслам
30'
К. Захиролеслам
53'
А. Бертаччини
13'
Р. Квет
48'
Б. Нсимба
90+1'
А. Акман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Дендер
90'
+1
ГОЛ! 3:3!
А. Акман
Желтая карточка
Р. Ван Хелден
90'
Замена
H. Lambotte
️️️️
Р. Ямамото
88'
Замена
J. Barnes
️️️️
К. Захиролеслам
88'
76'
Замена
А. Акман
️️️️
G. Ruyssen
76'
Замена
R. M'Barki
️️️️
Д. Грнчар
67'
Замена
Д. Соладио
️️️️
М. Берте
66'
Замена
L. Hens
️️️️
N. Rodes
63'
Желтая карточка
G. Ruyssen
ГОЛ! 3:2!
А. Бертаччини
Пас отдал
К. Захиролеслам
53'
48'
ГОЛ! 2:2!
Б. Нсимба
Пас отдал
Д. Пупе
ГОЛ! 2:1!
К. Захиролеслам
Пас отдал
R. Ogawa
30'
ГОЛ! 1:1!
К. Захиролеслам
Пас отдал
Р. Ито
22'
13'
ГОЛ! 0:1!
Р. Квет
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
16
Лео Кокубо
ВР
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
5
Шого Танигучи
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ОП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
10
Ретаро Ито
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Дендер
34
Майкл Веррипс
ВР
22
Gilles Ruyssen
(К)
ЦЗ
21
Kobe Cools
ЦЗ
23
Джоедрик Пупе
ЦЗ
16
Роман Квет
ОП
24
Малкольм Вилтард
ЦП
18
Nathan Rodes
ЦП
90
Мохамед Берте
ПВ
77
Бруни Нсимба
ПВ
20
Давид Грнчар
ПВ
88
Фабио Ферраро
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
33
Alouis Diriken
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Дендер
30
Гийом Дитш
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
23
Desmond Acquah
ЦП
10
Lennard Hens
ЦП
12
Antoine De Bodt
ЦП
10
Ridwane M'Barki
ЦФ
6
Keres Masangu
ЦФ
90
Джорди Соладио
ЦФ
19
Али Акман
ЦФ
3-1-2-4
16
Кокубо
20
Ван Хелден
5
Танигучи
31
Годо
20
Ямамото
60
Ванвесемаэль
16
Фудзита
10
Ито
91
Бертаччини
18
Захиролеслам
7
3-1-2-3-1
34
Веррипс
22
21
23
Пупе
16
Квет
24
Вилтард
18
20
Грнчар
77
Нсимба
90
Берте
88
Ферраро
20
Ямамото
34
34
20
Ямамото
18
Захиролеслам
23
23
18
Захиролеслам
18
10
10
18
20
Грнчар
10
10
20
Грнчар
90
Берте
90
Соладио
90
Соладио
90
Берте
22
19
Акман
19
Акман
22
Остались в запасе
Сент-Труйден
Дендер
12
Йо Коппенс
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
33
Alouis Diriken
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
30
Гийом Дитш
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
23
Desmond Acquah
ЦП
12
Antoine De Bodt
ЦП
6
Keres Masangu
ЦФ
Главный тренер
Венсан Эуврар
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
33
Alouis Diriken
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
Остались в запасе
30
Гийом Дитш
ВР
7
Брайан Гонсалвес
ЦЗ
23
Desmond Acquah
ЦП
12
Antoine De Bodt
ЦП
6
Keres Masangu
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Венсан Эуврар
Статистика матча Сент-Труйден - Дендер
1
1
Всего ударов по воротам
12
13
Удары в створ
4
7
Владение мячом %
49
51
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
3
7
Нарушения
10
6
Офсайды
2
4
Количество передач
420
435
Сейвы
4
1
Точность передач %
82
77
Удары мимо ворот
4
4
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
9
7
Удары из-за пределов штрафной
3
6
xG (ожидаемые голы)
1.57
1.36
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Дендер
Бельгия. Про-Лига, Финал
Дендер
0 : 0
23.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Ломмел
3 : 2
17.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 36 тур
Зюлте-Варегем
2 : 1
09.05.2026
Дендер
Бельгия. Про-Лига, 35 тур
Дендер
2 : 1
03.05.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 34 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
24.04.2026
Дендер
Информация о матче
Главный судья:
Michiel Allaerts, Belgium
Стадион:
Штайен
Новости команд
Все
Сент-Труйден
Дендер
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
«Монако» и еще 2 клуба обеспечили себе выход в плей-офф Лиги конференций
27 ноября
Лига Конференций: шансы «Хайдука» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 4-го тура
26 ноября
Лига Конференций: шансы «Сент-Труйдена» и «Бранна» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Мидтьюлланда» и «Сент-Труйдена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Омония» – «Сент-Труйден»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+