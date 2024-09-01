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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Кортрейк - Сент-Труйден
Кортрейк - Сент-Труйден: обзор матча 01 сентября 2024
Кортрейк
01.09.2024, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Труйден
50'
Ж. Силва
10'
А. Бертаччини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Кортрейк - Сент-Труйден
Замена
И. Фоссум
️️️️
А. Кадри
81'
81'
Замена
A. Nhaili
️️️️
Р. Ито
81'
Замена
О. Дюмонт
️️️️
Р. Ямамото
Замена
А. Сиссако
️️️️
T. Takamine
70'
70'
Замена
J. Barnes
️️️️
А. Бертаччини
Замена
Б. Дежегере
️️️️
М. Бруно
63'
Замена
Т. Эмброуз
️️️️
Т. Канеко
63'
56'
Замена
В. Янссенс
️️️️
Р. Ванвесемаэль
ГОЛ! 1:1!
Ж. Силва
Пас отдал
А. Кадри
50'
Желтая карточка
А. Кадри
36'
31'
Желтая карточка
Р. Ванвесемаэль
10'
ГОЛ! 0:1!
А. Бертаччини
Пас отдал
Р. Ван Хелден
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кортрейк
1
Патрик Гуннарссон
ВР
13
Харуя Фудзи
ЦЗ
4
Брам Лагэ
ЦЗ
44
Жоау Силва
(К)
ЦЗ
20
Жиль Деваэль
ПЗ
14
Дион Де Неве
ЛВ
31
Tomoki Takamine
ЦП
37
Абделькахар Кадри
АП
17
Массимо Бруно
ПВ
7
Такуро Канеко
ПВ
19
Начо Ферри
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Сент-Труйден
16
Лео Кокубо
ВР
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
5
Шого Танигучи
ЦЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ОП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Кортрейк
21
Люка Пирар
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
8
Абдулайе Сиссако
ОП
8
Ивер Фоссум
ЦП
19
Брехт Дежегере
ЦП
9
Биллал Мессауди
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
68
Тьерри Эмброуз
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
24
David Mindombe
ЦЗ
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
37
Arthur Alexis
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
4-1-3-2
1
Гуннарссон
13
Фудзи
4
Лагэ
44
Силва
20
Деваэль
31
14
Де Неве
37
Кадри
7
Канеко
19
Ферри
17
Бруно
3-1-2-4
16
Кокубо
31
Годо
5
Танигучи
20
Ван Хелден
20
Ямамото
60
Ванвесемаэль
16
Фудзита
10
Ито
7
18
Захиролеслам
91
Бертаччини
31
8
Сиссако
8
Сиссако
31
37
Кадри
8
Фоссум
8
Фоссум
37
Кадри
17
Бруно
19
Дежегере
19
Дежегере
17
Бруно
7
Канеко
68
Эмброуз
68
Эмброуз
7
Канеко
60
Ванвесемаэль
22
Янссенс
22
Янссенс
60
Ванвесемаэль
20
Ямамото
14
Дюмонт
14
Дюмонт
20
Ямамото
10
Ито
53
53
10
Ито
91
Бертаччини
23
23
91
Бертаччини
Остались в запасе
Кортрейк
Сент-Труйден
21
Люка Пирар
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
9
Биллал Мессауди
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
12
Йо Коппенс
ВР
24
David Mindombe
ЦЗ
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
37
Arthur Alexis
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
21
Люка Пирар
ВР
23
Марк Мампасси
ЦЗ
8
Найел Мехсату
ПЗ
9
Биллал Мессауди
ПВ
9
Мунаим Эль-Идрисси
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
24
David Mindombe
ЦЗ
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
37
Arthur Alexis
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Главный тренер
Бернд Шторк
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Кортрейк - Сент-Труйден
1
1
Всего ударов по воротам
15
8
Удары в створ
4
3
Владение мячом %
53
47
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Угловые удары
8
6
Нарушения
8
12
Офсайды
1
1
Количество передач
491
462
Сейвы
1
3
Точность передач %
82
82
Удары мимо ворот
7
4
Блокированные удары
4
1
Удары из пределов штрафной
9
6
Удары из-за пределов штрафной
6
2
xG (ожидаемые голы)
1.31
1.09
Матчи команд
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Кортрейк
- : -
12.12.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Jan Boterberg, Belgium
Стадион:
Guldensporenstadion, Kortrijk
Новости команд
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Кортрейк
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