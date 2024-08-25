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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Юнион СЖ
Сент-Труйден - Юнион СЖ: обзор матча 25 августа 2024
Сент-Труйден
25.08.2024, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Юнион СЖ
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Юнион СЖ
90'
+3
Замена
E. Kabangu
️️️️
Ф. Лейсен
Красная карточка
И. Дель Пупо
86'
84'
Желтая карточка
Н. Садики
Замена
И. Дель Пупо
️️️️
А. Бертаччини
80'
Замена
A. Nhaili
️️️️
Р. Ито
80'
79'
Желтая карточка
М. Фусейни
Замена
В. Янссенс
️️️️
Р. Ванвесемаэль
71'
70'
Замена
Л. Амани
️️️️
А. Айт Эль-Хадж
70'
Замена
Д. Промис
️️️️
Д. Эккерт
Желтая карточка
К. Захиролеслам
63'
63'
Желтая карточка
Ф. Лейсен
58'
Замена
М. Расмуссен
️️️️
Г. Франсуа
Желтая карточка
Р. Ванвесемаэль
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
16
Лео Кокубо
ВР
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
5
Шого Танигучи
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ОП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
10
Ретаро Ито
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Юнион СЖ
49
Антони Морис
(К)
ВР
28
Коки Мачида
ЦЗ
16
Федде Лейсен
ЦЗ
27
Ноа Садики
ЦЗ
5
Кевин Мак Аллистер
ЦЗ
19
Гийом Франсуа
ПЗ
34
Шарль Ванхутте
ОП
10
Ануар Айт Эль-Хадж
АП
16
Мохаммед Фусейни
ПВ
15
Каспер Терхо
ПВ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
24
David Mindombe
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
53
Adam Nhaili
ЦФ
Юнион СЖ
1
Вик Шамбаре
ВР
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
20
Матиас Расмуссен
ЦП
10
Лазаре Амани
ЦП
6
Камил ван де Перре
ЦП
12
Дэвид Промис
ЦФ
7
Elton Kabangu
ЦФ
3
Mamadou Traore
ЦФ
3-1-2-4
16
Кокубо
20
Ван Хелден
5
Танигучи
31
Годо
20
Ямамото
60
Ванвесемаэль
16
Фудзита
10
Ито
91
Бертаччини
18
Захиролеслам
7
3-3-3-1
49
Морис
16
Лейсен
27
Садики
5
Мак Аллистер
19
Франсуа
34
Ванхутте
28
Мачида
15
Терхо
10
Айт Эль-Хадж
16
Фусейни
10
Эккерт
60
Ванвесемаэль
22
Янссенс
22
Янссенс
60
Ванвесемаэль
91
Бертаччини
11
Дель Пупо
11
Дель Пупо
91
Бертаччини
10
Ито
53
53
10
Ито
19
Франсуа
20
Расмуссен
20
Расмуссен
19
Франсуа
10
Айт Эль-Хадж
10
Амани
10
Амани
10
Айт Эль-Хадж
10
Эккерт
12
Промис
12
Промис
10
Эккерт
16
Лейсен
7
7
16
Лейсен
Остались в запасе
Сент-Труйден
Юнион СЖ
12
Йо Коппенс
ВР
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
24
David Mindombe
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
1
Вик Шамбаре
ВР
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
3
Mamadou Traore
ЦФ
Главный тренер
Александер Блессин
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
24
David Mindombe
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Остались в запасе
1
Вик Шамбаре
ВР
43
Daniel Tshilanda
ЦЗ
33
Soulaimane Berradi
ЦЗ
6
Камил ван де Перре
ЦП
3
Mamadou Traore
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Александер Блессин
Статистика матча Сент-Труйден - Юнион СЖ
2
1
3
Всего ударов по воротам
5
12
Удары в створ
0
2
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
3
Угловые удары
3
8
Нарушения
11
14
Офсайды
1
1
Количество передач
502
464
Сейвы
2
0
Точность передач %
82
79
Удары мимо ворот
1
8
Блокированные удары
4
2
Удары из пределов штрафной
3
9
Удары из-за пределов штрафной
2
3
xG (ожидаемые голы)
0.28
1.07
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига Европы, 5 тур
Юнион СЖ
2 : 2
26.11.2026
Лех
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Кортрейк
0 : 1
22.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Лига Европы, 4 тур
Сельта
1 : 2
05.11.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Беверен
1 : 2
31.10.2026
Юнион СЖ
Информация о матче
Главный судья:
Лоуренс Виссер
Стадион:
Штайен
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