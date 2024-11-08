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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Мехелен
Сент-Труйден - Мехелен: обзор матча 08 ноября 2024
Сент-Труйден
08.11.2024, пятница, 22:45
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
2 : 1
Завершен
Мехелен
2'
А. Уаттара (АГ)
54'
A. Ferrari
74'
Б. Раман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Мехелен
Желтая карточка
Л. Кокубо
90'
+1
Желтая карточка
Л. Кокубо
90'
+1
Замена
И. Дель Пупо
️️️️
А. Бертаччини
90'
Желтая карточка
Л. Патрис
83'
77'
Желтая карточка
Х. Марса
74'
ГОЛ! 2:1!
Б. Раман
Пас отдал
Д. Фулон
Замена
К. Захиролеслам
️️️️
A. Ferrari
74'
Замена
Р. Ванвесемаэль
️️️️
О. Дюмонт
74'
70'
Замена
Ж. Ван Клемпут
️️️️
Т. Раемакерс
62'
Замена
Б. Раман
️️️️
Л. Лаубербах
62'
Замена
П. Носа Даль
️️️️
А. Уаттара
61'
Замена
Ж. Хайреманс
️️️️
Б. Бафдили
ГОЛ! 2:0!
A. Ferrari
Пас отдал
Ж. Чима Фудзита
54'
23'
Желтая карточка
Т. Раемакерс
Замена
З. Белаид
️️️️
Ш. Танигучи
14'
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Уаттара
2'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
16
Лео Кокубо
ВР
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
5
Шого Танигучи
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Мехелен
1
Ортвен Де Вольф
ВР
5
Дам Фулон
ЛЗ
5
Ахмед Туба
ЦЗ
3
Хосе Марса
ЦЗ
14
Патрик Пфлюке
ЛВ
32
Азиз Уаттара
ОП
17
Роб Скофс
(К)
ЦП
11
Билал Бафдили
ЦП
28
Керим Мрабти
ЦФ
28
Тон Раемакерс
ЦФ
29
Лайон Лаубербах
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
24
David Mindombe
ЦЗ
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
39
Mats Kuipers
ЦП
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
53
Adam Nhaili
ЦФ
Мехелен
30
Lukas Baert
ЦЗ
2
Жюль Ван Клемпут
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
26
Noah Makanza
ЦП
36
Elton Yeboah
ЦП
11
Жоффри Хайреманс
ПВ
14
Бенито Раман
ЦФ
15
Yannick Thoelen
ЦФ
10
Петтер Носа Даль
ЦФ
4-2-1-3
16
Кокубо
20
Ван Хелден
31
Годо
27
Патрис
5
Танигучи
16
Фудзита
14
Дюмонт
7
Браими
9
7
91
Бертаччини
3-1-2-1-3
1
Де Вольф
5
Туба
3
Марса
5
Фулон
32
Уаттара
17
Скофс
11
Бафдили
14
Пфлюке
29
Лаубербах
28
Раемакерс
28
Мрабти
5
Танигучи
5
Белаид
5
Белаид
5
Танигучи
91
Бертаччини
11
Дель Пупо
11
Дель Пупо
91
Бертаччини
14
Дюмонт
60
Ванвесемаэль
60
Ванвесемаэль
14
Дюмонт
9
18
Захиролеслам
18
Захиролеслам
9
28
Раемакерс
2
Ван Клемпут
2
Ван Клемпут
28
Раемакерс
11
Бафдили
11
Хайреманс
11
Хайреманс
11
Бафдили
29
Лаубербах
14
Раман
14
Раман
29
Лаубербах
32
Уаттара
10
Носа Даль
10
Носа Даль
32
Уаттара
Остались в запасе
Сент-Труйден
Мехелен
12
Йо Коппенс
ВР
24
David Mindombe
ЦЗ
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
39
Mats Kuipers
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
30
Lukas Baert
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
26
Noah Makanza
ЦП
36
Elton Yeboah
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Бесник Хаши
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
24
David Mindombe
ЦЗ
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
39
Mats Kuipers
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
Остались в запасе
30
Lukas Baert
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
26
Noah Makanza
ЦП
36
Elton Yeboah
ЦП
15
Yannick Thoelen
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Бесник Хаши
Статистика матча Сент-Труйден - Мехелен
3
2
Всего ударов по воротам
16
7
Удары в створ
5
2
Владение мячом %
39
61
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
10
2
Нарушения
6
6
Офсайды
2
4
Количество передач
388
625
Сейвы
1
4
Точность передач %
78
87
Удары мимо ворот
7
1
Блокированные удары
4
4
Удары из пределов штрафной
9
3
Удары из-за пределов штрафной
7
4
xG (ожидаемые голы)
1.32
1.21
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Мехелен
- : -
13.12.2026
Юнион СЖ
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Кортрейк
1 : 3
04.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Nicolas Laforge, Belgium
Стадион:
Штайен
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