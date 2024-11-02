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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Стандард - Сент-Труйден
Стандард - Сент-Труйден: обзор матча 02 ноября 2024
Стандард
02.11.2024, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
2 : 1
Завершен
Сент-Труйден
33'
А. Зекири
45'
А. Зекири (П)
70'
О. Дюмонт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Стандард - Сент-Труйден
90'
+4
Желтая карточка
И. Дель Пупо
Замена
L. Kuavita
️️️️
Д. Эккерт
88'
Замена
А. Калю
️️️️
И. Камара
88'
86'
Замена
И. Дель Пупо
️️️️
Р. Ван Хелден
Желтая карточка
М. Фосси
83'
80'
Желтая карточка
Б. Браими
Замена
S. Benjdida
️️️️
А. Зекири
73'
70'
ГОЛ! 2:1!
О. Дюмонт
Пас отдал
A. Ferrari
Замена
М. Булат
️️️️
С. Александропулос
69'
62'
Замена
A. Ferrari
️️️️
К. Захиролеслам
62'
Замена
О. Дюмонт
️️️️
Р. Ито
46'
Замена
Б. Браими
️️️️
Р. Ванвесемаэль
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Зекири
45'
44'
Желтая карточка
Р. Ван Хелден
ГОЛ! 1:0!
А. Зекири
Пас отдал
Э. О'Нил
33'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стандард
44
Бошко Шутало
ЦЗ
25
Ибе Хаутекит
ЦЗ
18
Генри Лоуренс
ПЗ
13
Марлон Фосси
ПЗ
7
Илай Камара
ПАЗ
21
Исаак Прайс
ЦП
21
Эйден О'Нил
(К)
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
1
Маттьё Эполо
ЦФ
10
Деннис Эккерт
ЦФ
9
Анди Зекири
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Сент-Труйден
16
Лео Кокубо
ВР
5
Шого Танигучи
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Стандард
45
Matteo Godfroid
ВР
22
Александро Калю
ЛЗ
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
5
Марко Булат
ОП
14
Léandre Kuavita
ЦП
21
Soufiane Benjdida
ЦФ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
39
Mats Kuipers
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
9
Andrés Ferrari
ЦФ
53
Adam Nhaili
ЦФ
4-1-3-3
18
Лоуренс
44
Шутало
25
Хаутекит
13
Фосси
7
Камара
21
Прайс
21
О'Нил
14
Александропулос
9
Зекири
10
Эккерт
1
Эполо
4-2-4
16
Кокубо
31
Годо
27
Патрис
20
Ван Хелден
5
Танигучи
16
Фудзита
60
Ванвесемаэль
10
Ито
7
91
Бертаччини
18
Захиролеслам
7
Камара
22
Калю
22
Калю
7
Камара
14
Александропулос
5
Булат
5
Булат
14
Александропулос
10
Эккерт
14
14
10
Эккерт
9
Зекири
21
21
9
Зекири
10
Ито
14
Дюмонт
14
Дюмонт
10
Ито
20
Ван Хелден
11
Дель Пупо
11
Дель Пупо
20
Ван Хелден
60
Ванвесемаэль
7
Браими
7
Браими
60
Ванвесемаэль
18
Захиролеслам
9
9
18
Захиролеслам
Остались в запасе
Стандард
Сент-Труйден
45
Matteo Godfroid
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
12
Йо Коппенс
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
39
Mats Kuipers
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
45
Matteo Godfroid
ВР
21
Сулейман Думбия
ЛЗ
29
Дан Диркс
ЦЗ
19
Виктор Джуканович
ЛВ
19
Мохамед Бадамоси
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
39
Mats Kuipers
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
Главный тренер
Иван Леко
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Стандард - Сент-Труйден
1
3
Всего ударов по воротам
11
17
Удары в створ
4
5
Владение мячом %
43
57
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
3
4
Нарушения
6
13
Офсайды
1
2
Количество передач
439
574
Сейвы
4
2
Точность передач %
83
86
Удары мимо ворот
4
7
Блокированные удары
3
5
Удары из пределов штрафной
6
10
Удары из-за пределов штрафной
5
7
xG (ожидаемые голы)
1.7
1.17
Матчи команд
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Ломмел
1 : 2
22.11.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Стандард
3 : 0
06.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Стандард
1 : 1
31.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Информация о матче
Главный судья:
Kevin van Damme, Belgium
Стадион:
Морис Дюфрасне
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