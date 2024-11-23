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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Брюгге - Сент-Труйден
Брюгге - Сент-Труйден: обзор матча 23 ноября 2024
Брюгге
23.11.2024, суббота, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
7 : 0
Завершен
Сент-Труйден
12'
Х. Цолис
22'
Х. Цолис
42'
Х. Цолис (П)
48'
Х. Цолис
51'
Р. Онидика
57'
А. Яшари
77'
Х. Ванакен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брюгге - Сент-Труйден
87'
Красная карточка
И. Дель Пупо
ГОЛ! 7:0!
Х. Ванакен
Пас отдал
А. Сков Ольсен
77'
Замена
М. Скурась
️️️️
Ш. Тальби
76'
Замена
Ф. Хутгла
️️️️
Р. Вермант
68'
Замена
К. Саббе
️️️️
Х. Сейс
68'
65'
Замена
A. Nhaili
️️️️
К. Захиролеслам
59'
Замена
К. Захиролеслам
️️️️
A. Ferrari
Замена
К. Нильсен
️️️️
Р. Онидика
58'
Замена
А. Сков Ольсен
️️️️
Х. Цолис
58'
ГОЛ! 6:0!
А. Яшари
Пас отдал
Х. Ванакен
57'
ГОЛ! 5:0!
Р. Онидика
Пас отдал
Ш. Тальби
51'
ГОЛ! 4:0!
Х. Цолис
48'
46'
Замена
И. Дель Пупо
️️️️
Б. Браими
46'
Замена
Р. Ито
️️️️
R. Ogawa
46'
Замена
Р. Ванвесемаэль
️️️️
О. Дюмонт
ГОЛ с пенальти! 3:0!
Х. Цолис
42'
25'
Желтая карточка
Л. Патрис
ГОЛ! 2:0!
Х. Цолис
22'
ГОЛ! 1:0!
Х. Цолис
Пас отдал
Р. Вермант
12'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брюгге
22
Симон Миньоле
ВР
65
Хоакин Сейс
ЛЗ
44
Брэндон Мехеле
ЦЗ
58
Джорн Спайлерс
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
25
Рафаэль Онидика
ОП
14
Ардон Яшари
ОП
29
Максим Де Куйпер
ЦП
20
Ханс Ванакен
(К)
ЦП
7
Шемсдин Тальби
ПВ
17
Ромео Вермант
ЦФ
Главный тренер
Ники Хайен
Сент-Труйден
16
Лео Кокубо
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Брюгге
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
64
Кириани Саббе
ПЗ
22
Михал Скурась
ЛВ
70
Андреас Сков Ольсен
ПВ
9
Ферран Хутгла
ПВ
94
Каспер Нильсен
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
24
David Mindombe
ЦЗ
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ОП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
11
Исайяс Дель Пупо
ЦП
10
Ретаро Ито
ЦФ
53
Adam Nhaili
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
3-2-2-2-1
22
Миньоле
65
Сейс
58
Спайлерс
44
Мехеле
25
Онидика
14
Яшари
29
Де Куйпер
20
Ванакен
17
Цолис
7
Тальби
17
Вермант
4-2-1-3
16
Кокубо
31
Годо
27
Патрис
20
Ван Хелден
5
Белаид
14
Дюмонт
16
Фудзита
7
Браими
7
9
91
Бертаччини
65
Сейс
64
Саббе
64
Саббе
65
Сейс
7
Тальби
22
Скурась
22
Скурась
7
Тальби
17
Цолис
70
Сков Ольсен
70
Сков Ольсен
17
Цолис
17
Вермант
9
Хутгла
9
Хутгла
17
Вермант
25
Онидика
94
Нильсен
94
Нильсен
25
Онидика
14
Дюмонт
60
Ванвесемаэль
60
Ванвесемаэль
14
Дюмонт
7
Браими
11
Дель Пупо
11
Дель Пупо
7
Браими
7
10
Ито
10
Ито
7
Захиролеслам
53
53
Захиролеслам
9
18
Захиролеслам
18
Захиролеслам
9
Остались в запасе
Брюгге
Сент-Труйден
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
Главный тренер
Ники Хайен
12
Йо Коппенс
ВР
24
David Mindombe
ЦЗ
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ОП
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
1
Дани ван ден Хойвел
ВР
29
Нордин Жекерс
ВР
24
Саид Ромеро
ЦЗ
4
Жоэль Ордоньес
ЦЗ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
24
David Mindombe
ЦЗ
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ОП
Главный тренер
Ники Хайен
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Брюгге - Сент-Труйден
1
1
Всего ударов по воротам
19
9
Удары в створ
11
1
Владение мячом %
62
38
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
1
Угловые удары
5
4
Нарушения
9
11
Офсайды
1
1
Количество передач
601
369
Сейвы
1
4
Точность передач %
86
80
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
3
3
Удары из пределов штрафной
12
3
Удары из-за пределов штрафной
7
6
xG (ожидаемые голы)
2.39
0.26
Матчи команд
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Стандард
- : -
29.11.2026
Брюгге
Лига чемпионов, Общий этап
Брюгге
0 : 3
25.11.2026
Ливерпуль
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Мехелен
1 : 5
21.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига чемпионов, Общий этап
ПСВ
1 : 2
04.11.2026
Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Зюлте-Варегем
2 : 4
30.10.2026
Брюгге
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Ян Брейдель
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