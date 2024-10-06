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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Гент
Сент-Труйден - Гент: обзор матча 06 октября 2024
Сент-Труйден
06.10.2024, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
1 : 1
Завершен
Гент
68'
А. Бертаччини
24'
О. Гандельман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Гент
Желтая карточка
R. Ogawa
90'
+3
83'
Замена
А. Гудьонсен
️️️️
М. Дин
Замена
A. Ferrari
️️️️
К. Захиролеслам
81'
Замена
В. Янссенс
️️️️
Б. Годо
77'
Замена
Р. Ванвесемаэль
️️️️
А. Бертаччини
77'
69'
Замена
З. Ванча
️️️️
Ф. Сурдез
69'
Замена
П. Геркенс
️️️️
О. Гандельман
ГОЛ! 1:1!
А. Бертаччини
68'
63'
Желтая карточка
С. Митрович
60'
Желтая карточка
А. Браун
60'
Замена
А. Браун
️️️️
Т. Араужо
60'
Замена
М. Самуас
️️️️
Н. Фадиджа
59'
Желтая карточка
А. Ито
24'
ГОЛ! 0:1!
О. Гандельман
Пас отдал
Ц. Ватанабе
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
16
Лео Кокубо
ВР
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
5
Шого Танигучи
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Гент
33
Дави Руф
ВР
23
Стефан Митрович
(К)
ЦЗ
4
Цуеси Ватанабе
ЦЗ
82
Hugo Gambor
ЦЗ
16
Омри Гандельман
ЦЗ
27
Ноа Фадиджа
ПЗ
17
Ацуки Ито
ОП
17
Матиас Делорж
ЦП
19
Франк Сурдез
ЦФ
20
Тиагу Араужо
ЦФ
21
Макс Дин
ЦФ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ОП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Гент
1
Даниэль Шмидт
ВР
3
Арчи Браун
ЛЗ
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
29
Хелио Варела
ЛВ
30
Зала Ванча
ЛВ
18
Питер Геркенс
ЦП
24
Свен Кумс
ЦП
18
Матис Самуас
ЦП
9
Андри Гудьонсен
ЦФ
4-1-1-4
16
Кокубо
20
Ван Хелден
31
Годо
27
Патрис
5
Танигучи
16
Фудзита
7
Браими
91
Бертаччини
18
Захиролеслам
7
10
Ито
3-3-1-3
33
Руф
4
Ватанабе
82
16
Гандельман
27
Фадиджа
17
Ито
23
Митрович
17
Делорж
21
Дин
20
Араужо
19
Сурдез
31
Годо
22
Янссенс
22
Янссенс
31
Годо
91
Бертаччини
60
Ванвесемаэль
60
Ванвесемаэль
91
Бертаччини
18
Захиролеслам
9
9
18
Захиролеслам
20
Араужо
3
Браун
3
Браун
20
Араужо
16
Гандельман
18
Геркенс
18
Геркенс
16
Гандельман
27
Фадиджа
18
Самуас
18
Самуас
27
Фадиджа
19
Сурдез
30
Ванча
30
Ванча
19
Сурдез
21
Дин
9
Гудьонсен
9
Гудьонсен
21
Дин
Остались в запасе
Сент-Труйден
Гент
12
Йо Коппенс
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ОП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
1
Даниэль Шмидт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Свен Кумс
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
20
Рихито Ямамото
ОП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
Остались в запасе
1
Даниэль Шмидт
ВР
33
Джордан Торунарига
ЦЗ
24
Свен Кумс
ЦП
29
Хелио Варела
ЛВ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Хейн Ванхазебрук
Статистика матча Сент-Труйден - Гент
1
3
Всего ударов по воротам
30
13
Удары в створ
12
3
Владение мячом %
51
49
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Угловые удары
10
5
Нарушения
7
10
Офсайды
1
0
Количество передач
490
478
Сейвы
2
11
Точность передач %
84
82
Удары мимо ворот
7
6
Блокированные удары
11
4
Удары из пределов штрафной
15
6
Удары из-за пределов штрафной
15
7
xG (ожидаемые голы)
2.97
0.99
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Гент
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Юнион СЖ
- : -
29.11.2026
Гент
Лига конференций, 4 тур
Гент
1 : 1
26.11.2026
Црвена Звезда
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Беверен
1 : 0
22.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Гент
1 : 0
08.11.2026
Кортрейк
Лига конференций, 3 тур
КуПС
0 : 0
05.11.2026
Гент
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Ломмел
2 : 0
01.11.2026
Гент
Информация о матче
Главный судья:
Яспер Вергот
Стадион:
Штайен
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