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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Сент-Труйден - Генк
Сент-Труйден - Генк: обзор матча 01 декабря 2024
Сент-Труйден
01.12.2024, воскресенье, 15:30
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
2 : 2
Завершен
Генк
66'
А. Бертаччини
77'
А. Бертаччини
26'
Т. Арокодаре
90+3'
Л. Кокубо (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Сент-Труйден - Генк
90'
+3
ГОЛ в свои ворота! 2:2!
Л. Кокубо
Замена
О. Дюмонт
️️️️
Р. Ито
88'
87'
Замена
Х. О
️️️️
З. Эль Уахди
Замена
Р. Ванвесемаэль
️️️️
Б. Браими
84'
ГОЛ! 2:1!
А. Бертаччини
Пас отдал
Л. Патрис
77'
Замена
Р. Ямамото
️️️️
A. Ferrari
76'
74'
Замена
Й. Сор
️️️️
Я. Стекерс
74'
Замена
К. Карецас
️️️️
П. Грошовски
74'
Замена
I. Sory Bangoura
️️️️
Н. Саттльбергер
Желтая карточка
Ж. Чима Фудзита
73'
ГОЛ! 1:1!
А. Бертаччини
Пас отдал
Р. Ито
66'
45'
+5
Желтая карточка
Я. Стекерс
Желтая карточка
З. Белаид
32'
26'
ГОЛ! 0:1!
Т. Арокодаре
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Труйден
16
Лео Кокубо
ВР
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Генк
1
Хендрик ван Кромбрадж
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
15
Муджаид Садик
ЦЗ
7
Закария Эль Уахди
ЦЗ
6
Матте Сметс
ОП
24
Николас Саттльбергер
ОП
8
Брайан Хейнен
(К)
ЦП
17
Патрик Грошовски
ЦП
22
Кристофер Бонсу Баа
ЦП
14
Ярне Стекерс
АП
99
Толу Арокодаре
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
20
Рихито Ямамото
ОП
32
Jay David Mbalanda
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
Генк
39
Майк Пендерс
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
19
Константинос Карецас
ЦП
21
Ibrahima Sory Bangoura
ЦП
27
Кен Нкуба
ПВ
11
Йира Сор
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
9
Хен-Гю О
ЦФ
4-1-1-4
16
Кокубо
20
Ван Хелден
31
Годо
27
Патрис
5
Белаид
16
Фудзита
7
Браими
91
Бертаччини
10
Ито
7
9
3-2-3-1-1
1
ван Кромбрадж
15
Садик
7
Эль Уахди
18
Кайембе
6
Сметс
24
Саттльбергер
8
Хейнен
17
Грошовски
22
Бонсу Баа
14
Стекерс
99
Арокодаре
9
20
Ямамото
20
Ямамото
9
10
Ито
14
Дюмонт
14
Дюмонт
10
Ито
7
Браими
60
Ванвесемаэль
60
Ванвесемаэль
7
Браими
17
Грошовски
19
Карецас
19
Карецас
17
Грошовски
24
Саттльбергер
21
21
24
Саттльбергер
14
Стекерс
11
Сор
11
Сор
14
Стекерс
7
Эль Уахди
9
О
9
О
7
Эль Уахди
Остались в запасе
Сент-Труйден
Генк
12
Йо Коппенс
ВР
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
32
Jay David Mbalanda
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
39
Майк Пендерс
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
27
Кен Нкуба
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Торстен Финк
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
34
Hugo Lambotte
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
32
Jay David Mbalanda
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
Остались в запасе
39
Майк Пендерс
ВР
46
Карлос Куэста
ЦЗ
44
Josue Ndenge Kongolo
ЦЗ
27
Кен Нкуба
ПВ
32
Noah Adedeji-Sternberg
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Главный тренер
Торстен Финк
Статистика матча Сент-Труйден - Генк
2
1
Всего ударов по воротам
15
22
Удары в створ
6
2
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
5
7
Нарушения
9
7
Офсайды
1
2
Количество передач
404
603
Сейвы
1
4
Точность передач %
83
88
Удары мимо ворот
6
9
Блокированные удары
3
11
Удары из пределов штрафной
9
12
Удары из-за пределов штрафной
6
10
xG (ожидаемые голы)
1.32
1.1
Матчи команд
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
3 : 3
29.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
3 : 0
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Информация о матче
Главный судья:
Эрик Ламбрехтс
(Левен)
Стадион:
Штайен
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