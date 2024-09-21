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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Беерсхот - Сент-Труйден
Беерсхот - Сент-Труйден: обзор матча 21 сентября 2024
Беерсхот
21.09.2024, суббота, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
0 : 3
Завершен
Сент-Труйден
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Беерсхот
24
Ник Шинтон
ВР
42
Ар'жани Марта
ЛЗ
4
Брайан Плат
ЦЗ
3
Herve Matthys
ЦЗ
22
Лоик Мбе Со
ЦЗ
20
Эван Хендерсон
АП
26
Флориан Крюгер
ЦФ
26
D. Tshimanga
ЦФ
18
Ryan Sanusi
(К)
ЦФ
25
Антуан Колассен
ЦФ
7
Тибо Верлинден
ЦФ
Сент-Труйден
16
Лео Кокубо
ВР
27
Луи Патрис
ЦЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
5
Шого Танигучи
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
20
Рихито Ямамото
ОП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Беерсхот
71
Давор Матияс
ВР
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
28
Marco Weymans
ЦЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
10
Tom Reyners
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
99
Charly Keita
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
4-1-5
24
Шинтон
42
Марта
3
22
Мбе Со
4
Плат
20
Хендерсон
26
7
Верлинден
25
Колассен
18
26
Крюгер
4-1-1-1-3
16
Кокубо
20
Ван Хелден
5
Танигучи
31
Годо
27
Патрис
20
Ямамото
16
Фудзита
7
Браими
7
91
Бертаччини
18
Захиролеслам
Остались в запасе
Беерсхот
Сент-Труйден
71
Давор Матияс
ВР
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
28
Marco Weymans
ЦЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
10
Tom Reyners
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
99
Charly Keita
ЦФ
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
71
Давор Матияс
ВР
55
Félix Nzouango Bikien
ЦЗ
28
Marco Weymans
ЦЗ
32
Димарджио Райт-Филлипс
ПВ
10
Tom Reyners
ЦФ
44
Apostolos Konstantopoulos
ЦФ
30
Dean Huiberts
ЦФ
92
Ayouba Kosiah
ЦФ
99
Charly Keita
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
22
Волке Янссенс
ЦЗ
27
Фредерик Анану
ПАЗ
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
14
Оливье Дюмонт
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
10
Ретаро Ито
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Беерсхот - Сент-Труйден
Всего ударов по воротам
14
19
Удары в створ
0
10
Владение мячом %
50
50
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Угловые удары
4
7
Нарушения
4
13
Офсайды
1
2
Количество передач
468
466
Сейвы
8
0
Точность передач %
78
77
Удары мимо ворот
8
7
Блокированные удары
6
2
Удары из пределов штрафной
6
11
Удары из-за пределов штрафной
8
8
xG (ожидаемые голы)
0.69
1.05
Матчи команд
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Olympisch Stadion, Antwerp
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