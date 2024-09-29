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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Серкль Брюгге - Сент-Труйден
Серкль Брюгге - Сент-Труйден: обзор матча 29 сентября 2024
Серкль Брюгге
29.09.2024, воскресенье, 20:15
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
1 : 1
Завершен
Сент-Труйден
34'
К. Данке
89'
A. Ferrari
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Серкль Брюгге - Сент-Труйден
89'
ГОЛ! 1:1!
A. Ferrari
Пас отдал
Б. Браими
Желтая карточка
С. Мянго
87'
Замена
Г. Магне
️️️️
E.
83'
83'
Замена
Р. Ванвесемаэль
️️️️
Р. Ван Хелден
83'
Замена
A. Ferrari
️️️️
А. Бертаччини
69'
Замена
J. Barnes
️️️️
К. Захиролеслам
68'
Желтая карточка
А. Бертаччини
Замена
А. Минда
️️️️
К. Олаигбе
66'
54'
Желтая карточка
Й. Коппенс
Замена
Х. ван дер Брюгген
️️️️
L. Agyekum
46'
Замена
М. Эфекеле
️️️️
Т. Сомерс
46'
46'
Замена
Р. Ито
️️️️
Р. Ямамото
ГОЛ! 1:0!
К. Данке
Пас отдал
А. Франсис
34'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
5
Эммануэль Каку
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
8
Erick
ЦП
77
Lawrence Agyekum
ЦП
17
Абу Франсис
АП
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Сент-Труйден
16
Лео Кокубо
ВР
5
Шого Танигучи
ЦЗ
31
Бруно Годо
(К)
ЦЗ
27
Луи Патрис
ЦЗ
20
Рейн Ван Хелден
ЦЗ
7
Билал Браими
ЛВ
20
Рихито Ямамото
ОП
16
Жоэль Чима Фудзита
ЦП
91
Адриано Бертаччини
ЦФ
18
Кахве Захиролеслам
ЦФ
7
R. Ogawa
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
28
Ханнес ван дер Брюгген
ОП
27
Nils De Wilde
ЦП
19
Бруниньо
АП
27
Алан Минда
ПВ
21
Маламин Эфекеле
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Сент-Труйден
12
Йо Коппенс
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
60
Роберт-Ян Ванвесемаэль
ЦП
10
Ретаро Ито
ЦФ
53
Adam Nhaili
ЦФ
9
Andrés Ferrari
ЦФ
23
Joselpho Barnes
ЦФ
4-2-3-2
20
Назинью
5
Равик
5
Каку
13
Мянго
8
77
11
Олаигбе
17
Франсис
24
Сомерс
9
Данке
17
4-1-1-1-3
16
Кокубо
31
Годо
27
Патрис
20
Ван Хелден
5
Танигучи
20
Ямамото
16
Фудзита
7
Браими
7
18
Захиролеслам
91
Бертаччини
8
15
Магне
15
Магне
8
77
28
ван дер Брюгген
28
ван дер Брюгген
77
11
Олаигбе
27
Минда
27
Минда
11
Олаигбе
24
Сомерс
21
Эфекеле
21
Эфекеле
24
Сомерс
20
Ван Хелден
60
Ванвесемаэль
60
Ванвесемаэль
20
Ван Хелден
20
Ямамото
10
Ито
10
Ито
20
Ямамото
91
Бертаччини
9
9
91
Бертаччини
18
Захиролеслам
23
23
18
Захиролеслам
Остались в запасе
Серкль Брюгге
Сент-Труйден
26
Максим Делань
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
19
Бруниньо
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
12
Йо Коппенс
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
Главный тренер
Фелис Массу
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
19
Бруниньо
АП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
Остались в запасе
12
Йо Коппенс
ВР
5
Зинеддин Белаид
ЦЗ
22
Волке Янссенс
ЦЗ
14
Оливье Дюмонт
ЦП
53
Adam Nhaili
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Главный тренер
Фелис Массу
Статистика матча Серкль Брюгге - Сент-Труйден
1
2
Всего ударов по воротам
13
9
Удары в створ
2
1
Владение мячом %
40
60
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Угловые удары
9
7
Нарушения
4
11
Офсайды
3
1
Количество передач
322
497
Сейвы
0
1
Точность передач %
57
69
Удары мимо ворот
5
5
Блокированные удары
6
3
Удары из пределов штрафной
11
5
Удары из-за пределов штрафной
2
4
xG (ожидаемые голы)
0.76
0.86
Матчи команд
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Сент-Труйден
- : -
29.11.2026
Генк
Лига конференций, 4 тур
Хайдук
0 : 2
26.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Сент-Труйден
4 : 1
08.11.2026
Зюлте-Варегем
Лига конференций, 3 тур
Сент-Труйден
1 : 1
05.11.2026
Бранн
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Информация о матче
Главный судья:
Wim Smet, Belgium
Стадион:
Ян Брейдель
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