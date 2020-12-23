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    Карим Ариби - статистика

    #13 | Нападающий
    Имя Карим
    Фамилия Ариби
    Команда Ним
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 июня 1994 (28 лет)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ним 13 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.05.2021 Был в запасе Ним (Ним) 2:2 Реймс (Реймс)
    25.04.2021 Был в запасе Ланс (Ланс) 2:1 Ним (Ним)
    18.04.2021 89' -90' Ним (Ним) 1:1 Страсбур (Страсбур)
    11.04.2021 67' -90' Брест (Брест) 1:1 Ним (Ним)
    04.04.2021 84' -90' Ним (Ним) 0:2 Сент-Этьен (Сент-Этьен)
    21.02.2021 58' -77' Ним (Ним) 2:0 Бордо (Бордо)
    14.02.2021 Был в запасе Дижон (Дижон) 0:2 Ним (Ним)
    16.01.2021 90' -90' Марсель (Марсель) 1:2 Ним (Ним)
    06.01.2021 Был в запасе Страсбур (Страсбур) 5:0 Ним (Ним)
    23.12.2020 1' -65' Ним (Ним) 1:3 Дижон (Дижон)
    20.12.2020 52' -90' Сент-Этьен (Сент-Этьен) 2:2 Ним (Ним)
    16.12.2020 Был в запасе Ним (Ним) 0:2 Ницца (Ницца)
    13.12.2020 84' -90' Лорьян (Лорьян) 3:0 Ним (Ним)
    22.11.2020 80' -90' Реймс (Реймс) 0:1 Ним (Ним)
    08.11.2020 1' -46' Ним (Ним) 1:5 Анжер (Анжер)
    01.11.2020 67' -90' Ним (Ним) 0:1 Метц (Метц)
    25.10.2020 65' -90' Бордо (Бордо) 2:0 Ним (Ним)
    16.10.2020 67' -90' Ним (Ним) 0:4 ПСЖ (Париж)
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