Карим Ариби - статистика
#13 | Нападающий
|Имя
|Карим
|Фамилия
|Ариби
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 600
тыс
|Имя
|Карим
|Фамилия
|Ариби
|Команда
|Ним
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 июня 1994 (28 лет)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ним
|13
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.05.2021
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|2:2
|Реймс (Реймс)
|25.04.2021
|Был в запасе
|Ланс (Ланс)
|2:1
|Ним (Ним)
|18.04.2021
|89' -90'
|Ним (Ним)
|1:1
|Страсбур (Страсбур)
|11.04.2021
|67' -90'
|Брест (Брест)
|1:1
|Ним (Ним)
|04.04.2021
|84' -90'
|Ним (Ним)
|0:2
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|21.02.2021
|58' -77'
|Ним (Ним)
|2:0
|Бордо (Бордо)
|14.02.2021
|Был в запасе
|Дижон (Дижон)
|0:2
|Ним (Ним)
|16.01.2021
|90' -90'
|Марсель (Марсель)
|1:2
|Ним (Ним)
|06.01.2021
|Был в запасе
|Страсбур (Страсбур)
|5:0
|Ним (Ним)
|23.12.2020
|1' -65'
|Ним (Ним)
|1:3
|Дижон (Дижон)
|20.12.2020
|52' -90'
|Сент-Этьен (Сент-Этьен)
|2:2
|Ним (Ним)
|16.12.2020
|Был в запасе
|Ним (Ним)
|0:2
|Ницца (Ницца)
|13.12.2020
|84' -90'
|Лорьян (Лорьян)
|3:0
|Ним (Ним)
|22.11.2020
|80' -90'
|Реймс (Реймс)
|0:1
|Ним (Ним)
|08.11.2020
|1' -46'
|Ним (Ним)
|1:5
|Анжер (Анжер)
|01.11.2020
|67' -90'
|Ним (Ним)
|0:1
|Метц (Метц)
|25.10.2020
|65' -90'
|Бордо (Бордо)
|2:0
|Ним (Ним)
|16.10.2020
|67' -90'
|Ним (Ним)
|0:4
|ПСЖ (Париж)