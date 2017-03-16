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Беннард Кумордзи
Статистика
Беннард Кумордзи - статистика
Завершил карьеру
21 марта 1985 (41), Аккра
#2 | Полузащитник
188 см | 80 кг
Гана
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Бельгия. Плей-офф 2018/2019
Бельгия. Про-Лига 2018/2019
Бельгия. Плей-офф 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2017/2018
Бельгия. Про-Лига 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Лига Европы 2013/2014
Лига Европы 2012/2013
Кубок УЕФА 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Генк
5
0
0
0
1
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 1/8 финала
Генк
1 : 1
16.03.2017
Гент
Был в запасе
Лига Европы, 1/16 финала
Генк
1 : 0
23.02.2017
Астра
89' - 90'
Лига Европы, 1/16 финала
Астра
2 : 2
16.02.2017
Генк
1' - 64'
Лига Европы, 6 тур
Сассуоло
0 : 2
09.12.2016
Генк
89' - 90'
Лига Европы, 5 тур
Генк
1 : 0
24.11.2016
Рапид
Был в запасе
Лига Европы, 4 тур
Атлетик
5 : 3
03.11.2016
Генк
Был в запасе
Лига Европы, 3 тур
Генк
2 : 0
20.10.2016
Атлетик
Был в запасе
Лига Европы, 2 тур
Генк
3 : 1
29.09.2016
Сассуоло
82' - 90'
Лига Европы, 1 тур
Рапид
3 : 2
15.09.2016
Генк
Был в запасе
Лига Европы, 4 раунд
Генк
2 : 0
25.08.2016
Локомотива
82' - 90'
Лига Европы, 4 раунд
Локомотива
2 : 2
18.08.2016
Генк
Был в запасе
Лига Европы, 3 раунд
Корк Сити
1 : 2
04.08.2016
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Был в запасе
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