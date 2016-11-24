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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Рапид
Генк - Рапид: обзор матча 24 ноября 2016
Генк
24.11.2016, четверг, 23:05
Лига Европы, группа F, 5 тур
1 : 0
Завершен
Рапид
11'
Н. Карелис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Рапид
90'
+5
Желтая карточка
М. Йелич
90'
+5
Желтая карточка
К. Дибон
Желтая карточка
М. Бизот
90'
+4
Замена
Л. Троссард
️️️️
Т. Буффель
90'
Желтая карточка
А. Посуэло
89'
Замена
М. Саматта
️️️️
Н. Карелис
85'
84'
Замена
М. Йелич
️️️️
Л. Шауб
80'
Желтая карточка
Г. Квилитая
Замена
Б. Хейнен
️️️️
Т. Сушич
78'
72'
Замена
Г. Квилитая
️️️️
М. Турнвальд
65'
Желтая карточка
М. Вебер
63'
Замена
Ф. Шобесбергер
️️️️
Жоэлинтон
ГОЛ! 1:0!
Н. Карелис
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
40
Марко Бизот
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ПП
7
Томас Буффель
ЛФ
80
Николас Карелис
ЦФ
17
Леон Бэйли
РФ
Главный тренер
Петер Маес
Рапид
1
Ян Новота
ВР
6
Кристоф Шессвендтер
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
34
Мануэль Турнвальд
ЦЗ
6
Марио Зоннляйтнер
ЦЗ
8
Максимилиан Вебер
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЛП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
15
Срджан Граховац
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
21
Луис Шауб
АП
Главный тренер
Майк Бюскенс
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Рапид
26
Иван Мочинич
ВР
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
16
Филипп Маликсек
ЦП
7
Филипп Шобесбергер
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
9
Матей Йелич
ЦФ
4-3-3
40
Бизот
3
Настич
14
Брабец
25
Колли
21
Кастань
4
Ндиди
14
Сушич
8
Посуэло
7
Буффель
80
Карелис
17
Бэйли
3-2-3-2
1
Новота
34
Турнвальд
6
Зоннляйтнер
8
Вебер
6
Шессвендтер
17
Дибон
9
Траустасон
15
Граховац
4
Шраммель
7
Жоэлинтон
21
Шауб
14
Сушич
8
Хейнен
8
Хейнен
14
Сушич
80
Карелис
25
Саматта
25
Саматта
80
Карелис
7
Буффель
10
Троссард
10
Троссард
7
Буффель
7
Жоэлинтон
7
Шобесбергер
7
Шобесбергер
7
Жоэлинтон
34
Турнвальд
9
Квилитая
9
Квилитая
34
Турнвальд
21
Шауб
9
Йелич
9
Йелич
21
Шауб
Остались в запасе
Генк
Рапид
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
26
Иван Мочинич
ВР
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
16
Филипп Маликсек
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
Остались в запасе
26
Иван Мочинич
ВР
30
Рихард Штребингер
ВР
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
16
Филипп Маликсек
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Майк Бюскенс
Статистика матча Генк - Рапид
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Информация о матче
Главный судья:
Иван Кружляк
(Братислава)
Стадион:
Цегека Арена
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