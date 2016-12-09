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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Сассуоло - Генк
Сассуоло - Генк: обзор матча 09 декабря 2016
Сассуоло
09.12.2016, пятница, 14:30
Лига Европы, группа F, 6 тур
0 : 2
Завершен
Генк
58'
Б. Хейнен
80'
Л. Троссард
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сассуоло - Генк
90'
+3
Замена
П. Сабак
️️️️
Н. Карелис
Желтая карточка
Л. Маццителли
90'
+1
89'
Замена
Б. Кумордзи
️️️️
Б. Хейнен
82'
Замена
Т. Буффель
️️️️
Л. Бэйли
80'
ГОЛ! 0:2!
Л. Троссард
Пас отдал
Н. Карелис
Замена
Ф. Маньянелли
️️️️
С. Капуто
74'
58'
ГОЛ! 0:1!
Б. Хейнен
Пас отдал
М. Саматта
Замена
Ф. Риччи
️️️️
С. Миссироли
46'
Замена
Л. Пеллегрини
️️️️
А. Рагуса
46'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
51
Лука Антеи
ЦЗ
28
Паоло Каннаваро
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
36
Лука Маццителли
ЦП
6
Симоне Миссироли
ЦП
21
Алессандро Матри
ЦФ
31
Симоне Капуто
РФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Брайан Хейнен
ПП
17
Леон Бэйли
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Сассуоло
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
33
Симоне Франкини
ЦП
4
Франческо Маньянелли
ЦП
11
Федерико Риччи
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
Генк
40
Марко Бизот
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
7
Томас Буффель
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
20
Паоло Сабак
ЦП
3-2-2-1-2
25
Пеголо
15
Ачерби
51
Антеи
28
Каннаваро
17
Адьяпонг
14
Лирола
36
Маццителли
6
Миссироли
32
Рагуса
21
Матри
31
Капуто
4-2-4
29
Жекерс
14
Уолш
6
Деваст
14
Брабец
21
Кастань
8
Хейнен
4
Ндиди
25
Саматта
80
Карелис
10
Троссард
17
Бэйли
31
Капуто
4
Маньянелли
4
Маньянелли
31
Капуто
6
Миссироли
11
Риччи
11
Риччи
6
Миссироли
32
Рагуса
7
Пеллегрини
7
Пеллегрини
32
Рагуса
17
Бэйли
7
Буффель
7
Буффель
17
Бэйли
8
Хейнен
2
Кумордзи
2
Кумордзи
8
Хейнен
80
Карелис
20
Сабак
20
Сабак
80
Карелис
Остались в запасе
Сассуоло
Генк
33
Симоне Франкини
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
40
Марко Бизот
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
33
Симоне Франкини
ЦП
22
Альберто Помини
ВР
23
Марсело Гаццола
ЦЗ
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
Остались в запасе
40
Марко Бизот
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
15
Дрис Вутерс
ЦЗ
32
Кристоф Янссенс
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Сассуоло - Генк
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Орель Гринфилд
Стадион:
Читта дель Триколоре
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