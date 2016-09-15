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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рапид - Генк
Рапид - Генк: обзор матча 15 сентября 2016
Рапид
15.09.2016, четверг, 20:00
Лига Европы, группа F, 1 тур
3 : 2
Завершен
Генк
51'
Ш. Шваб
59'
Жоэлинтон
60'
О. Колли (АГ)
29'
Л. Бэйли
90'
Л. Бэйли (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рапид - Генк
Желтая карточка
Ш. Хофманн
90'
+5
90'
ГОЛ с пенальти! 3:2!
Л. Бэйли
Замена
Г. Квилитая
️️️️
Жоэлинтон
87'
Замена
Т. Мург
️️️️
А. Ингви Траустасон
79'
78'
Замена
Т. Сушич
️️️️
Б. Хейнен
78'
Замена
Н. Карелис
️️️️
М. Саматта
66'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Т. Буффель
65'
Желтая карточка
А. Посуэло
Замена
Ш. Хофманн
️️️️
Т. Санто
63'
ГОЛ в свои ворота! 3:1!
О. Колли
60'
ГОЛ! 2:1!
Жоэлинтон
Пас отдал
Ш. Шваб
59'
Желтая карточка
Ш. Шваб
57'
ГОЛ! 1:1!
Ш. Шваб
Пас отдал
Л. Шауб
51'
29'
ГОЛ! 0:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
А. Посуэло
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рапид
30
Рихард Штребингер
ВР
3
Марио Павелич
ЦЗ
4
Томас Шраммель
ЦЗ
6
Кристоф Шессвендтер
ЦЗ
17
Кристофер Дибон
ЦЗ
22
Штефан Шваб
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
9
Арнор Ингви Траустасон
ЦП
7
Жоэлинтон
АП
34
Тамаш Санто
АП
26
Иван Мочинич
ПП
Главный тренер
Майк Бюскенс
Генк
40
Марко Бизот
ВР
25
Омар Колли
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
21
Йере Уронен
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
8
Алехандро Посуэло
АП
8
Брайан Хейнен
ПП
17
Леон Бэйли
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Рапид
1
Ян Новота
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
11
Штеффен Хофманн
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
99
Томас Мург
ЦП
9
Георгий Квилитая
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
2
Беннард Кумордзи
ЦП
80
Николас Карелис
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
4-4-2
30
Штребингер
3
Павелич
6
Шессвендтер
17
Дибон
4
Шраммель
22
Шваб
21
Шауб
9
Траустасон
26
Мочинич
34
Санто
7
Жоэлинтон
4-3-1-2
40
Бизот
14
Уолш
6
Деваст
21
Уронен
25
Колли
8
Хейнен
7
Буффель
4
Ндиди
8
Посуэло
25
Саматта
17
Бэйли
34
Санто
11
Хофманн
11
Хофманн
34
Санто
9
Траустасон
99
Мург
99
Мург
9
Траустасон
7
Жоэлинтон
9
Квилитая
9
Квилитая
7
Жоэлинтон
8
Хейнен
14
Сушич
14
Сушич
8
Хейнен
25
Саматта
80
Карелис
80
Карелис
25
Саматта
7
Буффель
10
Троссард
10
Троссард
7
Буффель
Остались в запасе
Рапид
Генк
1
Ян Новота
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
29
Нордин Жекерс
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
1
Ян Новота
ВР
24
Стефан Ауэр
ЦЗ
28
Максимилиан Хофманн
ЦЗ
15
Срджан Граховац
ЦП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
Главный тренер
Майк Бюскенс
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Рапид - Генк
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рапид
Австрия. Бундеслига, 13 тур
Грацер
- : -
21.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 12 тур
Рапид
6 : 0
06.11.2026
Вольфсберг
Австрия. Бундеслига, 11 тур
Аустрия
0 : 2
01.11.2026
Рапид
Австрия. Бундеслига, 10 тур
Рапид
5 : 1
24.10.2026
Аустрия Л
Австрия. Бундеслига, 9 тур
Рапид
3 : 1
16.10.2026
Хартберг
Австрия. Бундеслига, 8 тур
ЛАСК
0 : 2
11.10.2026
Рапид
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Кевин Блом
(Гауда)
Стадион:
Эрнст Хаппель
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