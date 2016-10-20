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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Атлетик
Генк - Атлетик: обзор матча 20 октября 2016
Генк
20.10.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа F, 3 тур
2 : 0
Завершен
Атлетик
40'
Я. Брабец
83'
О. Ндиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Атлетик
90'
+4
Желтая карточка
И. Леке
90'
Желтая карточка
И. Муньяин
Замена
Л. Троссард
️️️️
Н. Карелис
84'
ГОЛ! 2:0!
О. Ндиди
83'
80'
Замена
М. Сусаета
️️️️
И. Уильямс
80'
Замена
Г. Элустондо
️️️️
М. Сан Хосе
Замена
Б. Хейнен
️️️️
Т. Сушич
78'
Желтая карточка
Т. Сушич
64'
60'
Желтая карточка
Е. Альварес
Замена
М. Саматта
️️️️
Т. Буффель
56'
45'
Замена
Э. Саборит
️️️️
М. Баленсиага
ГОЛ! 1:0!
Я. Брабец
40'
24'
Желтая карточка
А. Адурис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
40
Марко Бизот
ВР
3
Боян Настич
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
8
Алехандро Посуэло
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ПП
7
Томас Буффель
ЛФ
80
Николас Карелис
ЦФ
17
Леон Бэйли
РФ
Главный тренер
Петер Маес
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
12
Микель Сан Хосе
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
14
Рауль Гарсия
АП
10
Икер Муньяин
АП
8
Андер Итурраспе
ПП
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦФ
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Атлетик
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
4
Энрик Саборит
ЦЗ
14
Маркель Сусаета
ЦП
6
Горка Элустондо
ЦП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
4-3-3
40
Бизот
3
Настич
14
Брабец
25
Колли
21
Кастань
8
Посуэло
4
Ндиди
14
Сушич
7
Буффель
80
Карелис
17
Бэйли
3-2-1-2-2
1
Эррерин
12
Сан Хосе
5
Альварес
14
Ляпорт
15
Леке
18
Баленсиага
8
Итурраспе
14
Гарсия
10
Муньяин
20
Адурис
9
Уильямс
14
Сушич
8
Хейнен
8
Хейнен
14
Сушич
80
Карелис
10
Троссард
10
Троссард
80
Карелис
7
Буффель
25
Саматта
25
Саматта
7
Буффель
18
Баленсиага
4
Саборит
4
Саборит
18
Баленсиага
9
Уильямс
14
Сусаета
14
Сусаета
9
Уильямс
12
Сан Хосе
6
Элустондо
6
Элустондо
12
Сан Хосе
Остались в запасе
Генк
Атлетик
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Остались в запасе
14
Сэнди Уолш
ПЗ
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
Остались в запасе
1
Горка Ирайсос
ВР
3
Хавьер Этчейта
ЦЗ
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Статистика матча Генк - Атлетик
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Стефан Юханнессон
(Стокгольм)
Стадион:
Цегека Арена
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