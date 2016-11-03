Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Атлетик - Генк
Атлетик - Генк: обзор матча 03 ноября 2016
Атлетик
03.11.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, группа F, 4 тур
5 : 3
Завершен
Генк
8'
А. Адурис
24'
А. Адурис (П)
44'
А. Адурис (П)
74'
А. Адурис
90+4'
А. Адурис (П)
28'
Л. Бэйли
51'
О. Ндиди
80'
Т. Сушич
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Генк
ГОЛ с пенальти! 5:3!
А. Адурис
90'
+4
90'
+3
Желтая карточка
О. Ндиди
Замена
Х. Эрасо
️️️️
Р. Гарсия
88'
87'
Желтая карточка
А. Посуэло
83'
Замена
Н. Карелис
️️️️
М. Саматта
Замена
С. Мерино
️️️️
И. Муньяин
83'
80'
ГОЛ! 4:3!
Т. Сушич
Замена
И. Уильямс
️️️️
М. Сусаета
77'
75'
Замена
Л. Троссард
️️️️
Т. Буффель
75'
Замена
С. Уолш
️️️️
Б. Настич
ГОЛ! 4:2!
А. Адурис
Пас отдал
Е. Альварес
74'
51'
ГОЛ! 3:2!
О. Ндиди
Пас отдал
Т. Буффель
ГОЛ с пенальти! 3:1!
А. Адурис
44'
43'
Желтая карточка
О. Колли
42'
Желтая карточка
Б. Настич
Желтая карточка
А. Итурраспе
38'
28'
ГОЛ! 2:1!
Л. Бэйли
Пас отдал
А. Посуэло
ГОЛ с пенальти! 2:0!
А. Адурис
24'
ГОЛ! 1:0!
А. Адурис
Пас отдал
Р. Гарсия
8'
6'
Желтая карточка
Т. Сушич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
14
Эмерик Ляпорт
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
17
Микель Рико
ЦП
14
Маркель Сусаета
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
14
Рауль Гарсия
АП
8
Андер Итурраспе
ПП
20
Ариц Адурис
ЦФ
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Генк
40
Марко Бизот
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
14
Якуб Брабец
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
4
Онини Ндиди
ЦП
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ЦП
7
Томас Буффель
ЦП
17
Леон Бэйли
ПП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Петер Маес
Атлетик
13
Кепа
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Хави Эрасо
ЦП
9
Сабин Мерино
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
10
Леандро Троссард
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
4-3-2-1
1
Эррерин
18
Баленсиага
5
Альварес
14
Ляпорт
18
де Маркос
17
Рико
14
Сусаета
8
Итурраспе
14
Гарсия
10
Муньяин
20
Адурис
4-5-1
40
Бизот
3
Настич
14
Брабец
25
Колли
21
Кастань
17
Бэйли
14
Сушич
8
Посуэло
7
Буффель
4
Ндиди
25
Саматта
14
Гарсия
14
Эрасо
14
Эрасо
14
Гарсия
10
Муньяин
9
Мерино
9
Мерино
10
Муньяин
14
Сусаета
9
Уильямс
9
Уильямс
14
Сусаета
3
Настич
14
Уолш
14
Уолш
3
Настич
7
Буффель
10
Троссард
10
Троссард
7
Буффель
25
Саматта
80
Карелис
80
Карелис
25
Саматта
Остались в запасе
Атлетик
Генк
13
Кепа
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
Остались в запасе
13
Кепа
ВР
2
Энеко Боведа
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
Главный тренер
Эрнесто Вальверде
Главный тренер
Петер Маес
Статистика матча Атлетик - Генк
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
- : -
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Информация о матче
Главный судья:
Мартин Аткинсон
(Лидс)
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Генк
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
Вчера, 12:26
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
Вчера, 09:12
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Реал Сосьедад»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 1 ноября 2026
1 ноября
Дортмундская «Боруссия» приобрела 18-летнего грека за 32 миллиона
3 августа
«Фрайбург» – «Генк»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 19 марта 2026
19 марта
«Генк» – «Фрайбург»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 12 марта 2026
12 марта
«Генк» – «Фрайбург»: прогноз и ставки на матч 12 марта 2026 с коэффициентом 1.65
11 марта
Опубликована сетка Лиги Европы до финала
27 февраля
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+