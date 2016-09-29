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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Сассуоло
Генк - Сассуоло: обзор матча 29 сентября 2016
Генк
29.09.2016, четверг, 22:05
Лига Европы, группа F, 2 тур
3 : 1
Завершен
Сассуоло
8'
Н. Карелис
25'
Л. Бэйли
61'
Т. Буффель
65'
М. Политано
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Сассуоло
Замена
Л. Троссард
️️️️
Т. Буффель
87'
86'
Желтая карточка
М. Политано
Замена
Б. Кумордзи
️️️️
Т. Сушич
82'
79'
Замена
С. Капуто
️️️️
Ф. Риччи
Замена
М. Саматта
️️️️
Н. Карелис
75'
Желтая карточка
Н. Карелис
67'
66'
Замена
Л. Маццителли
️️️️
Л. Пеллегрини
65'
ГОЛ! 3:1!
М. Политано
Пас отдал
Л. Пеллегрини
ГОЛ! 3:0!
Т. Буффель
Пас отдал
А. Посуэло
61'
59'
Замена
А. Рагуса
️️️️
Д. Бьондини
35'
Желтая карточка
Ф. Пелузо
ГОЛ! 2:0!
Л. Бэйли
25'
ГОЛ! 1:0!
Н. Карелис
Пас отдал
А. Посуэло
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Генк
40
Марко Бизот
ВР
14
Якуб Брабец
ЦЗ
3
Боян Настич
ЦЗ
25
Омар Колли
ЦЗ
14
Сэнди Уолш
ПЗ
14
Тино-Свен Сушич
ЦП
4
Онини Ндиди
ЦП
8
Алехандро Посуэло
ПП
7
Томас Буффель
ЛФ
80
Николас Карелис
ЦФ
17
Леон Бэйли
РФ
Главный тренер
Петер Маес
Сассуоло
47
Андреа Консильи
ВР
13
Федерико Пелузо
ЦЗ
5
Тимо Летшерт
ЦЗ
15
Франческо Ачерби
ЦЗ
14
Поль Лирола
ПЗ
4
Франческо Маньянелли
ЦП
7
Лоренцо Пеллегрини
АП
8
Давиде Бьондини
ПП
21
Маттео Политано
ПВ
92
Грегор Дефрель
ЦФ
11
Федерико Риччи
РФ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Генк
29
Нордин Жекерс
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
2
Беннард Кумордзи
ЦП
8
Брайан Хейнен
ЦП
25
Мбвана Саматта
ЦФ
10
Леандро Троссард
ЦФ
Сассуоло
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
33
Симоне Франкини
ЦП
36
Лука Маццителли
ЦП
31
Симоне Капуто
РФ
4-3-3
40
Бизот
14
Брабец
3
Настич
25
Колли
14
Уолш
14
Сушич
4
Ндиди
8
Посуэло
7
Буффель
80
Карелис
17
Бэйли
4-2-2-2
47
Консильи
14
Лирола
5
Летшерт
15
Ачерби
13
Пелузо
8
Бьондини
4
Маньянелли
21
Политано
7
Пеллегрини
11
Риччи
92
Дефрель
14
Сушич
2
Кумордзи
2
Кумордзи
14
Сушич
80
Карелис
25
Саматта
25
Саматта
80
Карелис
7
Буффель
10
Троссард
10
Троссард
7
Буффель
8
Бьондини
32
Рагуса
32
Рагуса
8
Бьондини
7
Пеллегрини
36
Маццителли
36
Маццителли
7
Пеллегрини
11
Риччи
31
Капуто
31
Капуто
11
Риччи
Остались в запасе
Генк
Сассуоло
29
Нордин Жекерс
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
Главный тренер
Петер Маес
33
Симоне Франкини
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Остались в запасе
29
Нордин Жекерс
ВР
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
6
Себастьен Деваст
ЦЗ
8
Брайан Хейнен
ЦП
Остались в запасе
33
Симоне Франкини
ЦП
25
Джанлука Пеголо
ВР
22
Альберто Помини
ВР
17
Клод Адьяпонг
ЦЗ
Главный тренер
Петер Маес
Главный тренер
Эусебио Ди Франческо
Статистика матча Генк - Сассуоло
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Сассуоло
Италия. Серия А, 12 тур
Сассуоло
- : -
22.11.2026
Дженоа
Италия. Серия А, 11 тур
Рома
3 : 0
07.11.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 10 тур
Сассуоло
2 : 4
02.11.2026
Фиорентина
Италия. Серия А, 9 тур
Сассуоло
2 : 6
27.10.2026
Лацио
Италия. Серия А, 8 тур
Комо
2 : 0
24.10.2026
Сассуоло
Италия. Серия А, 7 тур
Фрозиноне
4 : 2
16.10.2026
Сассуоло
Информация о матче
Главный судья:
Лиран Лиани
(Петах-Тиква)
Стадион:
Цегека Арена
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