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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Генк - Локомотива
Генк - Локомотива: обзор матча 25 августа 2016
Генк
25.08.2016, четверг, 21:00
Лига Европы, 4 раунд
2 : 0
Первый матч – 2 : 2
Завершен
Локомотива
2'
М. Саматта
50'
Л. Бэйли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Генк - Локомотива
Замена
Б. Кумордзи
️️️️
А. Посуэло
82'
Желтая карточка
М. Бизот
81'
Замена
Н. Карелис
️️️️
М. Саматта
80'
Замена
Н. Кебану
️️️️
Л. Бэйли
74'
Желтая карточка
М. Саматта
70'
ГОЛ! 2:0!
Л. Бэйли
50'
ГОЛ! 1:0!
М. Саматта
2'
Начало матча
Показать весь матч
Статистика матча Генк - Локомотива
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Генк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Генк
- : -
21.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Юнион СЖ
1 : 0
08.11.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
1 : 0
31.10.2026
Генк
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Генк
2 : 1
25.10.2026
Стандард
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Генк
3 : 0
10.10.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Брюгге
3 : 0
20.09.2026
Генк
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 14 тур
Локомотива
- : -
21.11.2026
Хайдук
Хорватия. Футбольная лига, 13 тур
Локомотива
0 : 1
06.11.2026
Рудеш
Хорватия. Футбольная лига, 12 тур
Локомотива
1 : 3
01.11.2026
Осиек
Хорватия. Футбольная лига, 11 тур
Горица
0 : 0
24.10.2026
Локомотива
Хорватия. Футбольная лига, 10 тур
Локомотива
2 : 0
17.10.2026
Истра 1961
Хорватия. Футбольная лига, 9 тур
Локомотива
0 : 1
11.10.2026
Вараждин
Информация о матче
Стадион:
Цегека Арена
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