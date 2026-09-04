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Катар. Лига звезд
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Аль-Шахания
Sven van Beek
Статистика
Sven van Beek - статистика
Аль-Шахания
#22 | Нападающий
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Катар. Лига звезд, 3 тур
Аль-Шамаль
4 : 2
04.09.2026
Аль-Шахания
1' - 72'
22, 71'
72'
Статистика по турнирам
Катар. Лига звезд 2024/2025
Нидерланды. Эредивизие 2023/2024
Голландия. Эредивизие 2022/2023
Голландия. Эредивизие 2021/2022
Голландия. Эредивизие 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Херенвен
30
1
1
3
0
Матчи игрока в этом турнире
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Спарта
2 : 1
19.05.2024
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Алмере Сити
1 : 1
03.05.2024
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Херенвен
0 : 8
25.04.2024
ПСВ
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
Хераклес
0 : 2
14.04.2024
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 29 тур
Херенвен
2 : 3
07.04.2024
Утрехт
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 28 тур
Херенвен
3 : 3
03.04.2024
Твенте
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 27 тур
РКС Ваалвейк
1 : 1
30.03.2024
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 26 тур
Херенвен
2 : 3
17.03.2024
Фейеноорд
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 25 тур
НЕК
2 : 0
10.03.2024
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 24 тур
Херенвен
2 : 0
03.03.2024
Зволле
1' - 90'
73'
Нидерланды. Эредивизие, 23 тур
Волендам
0 : 4
25.02.2024
Херенвен
1' - 90'
68'
Нидерланды. Эредивизие, 22 тур
Херенвен
0 : 2
17.02.2024
Гоу Эхед Иглс
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 21 тур
Херенвен
3 : 2
11.02.2024
Аякс
1' - 90'
49'
Нидерланды. Эредивизие, 20 тур
Фортуна
3 : 3
03.02.2024
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 19 тур
Херенвен
2 : 2
28.01.2024
АЗ Алкмаар
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 18 тур
Экселсиор
3 : 0
19.01.2024
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 17 тур
Зволле
2 : 2
13.01.2024
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 16 тур
Херенвен
1 : 2
16.12.2023
Волендам
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 15 тур
ПСВ
2 : 0
07.12.2023
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Херенвен
3 : 0
01.12.2023
Алмере Сити
1' - 90'
39'
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Херенвен
3 : 0
25.11.2023
Фортуна
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Витесс
1 : 3
11.11.2023
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Аякс
4 : 1
05.11.2023
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Херенвен
3 : 0
28.10.2023
Хераклес
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АЗ Алкмаар
3 : 0
21.10.2023
Херенвен
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 8 тур
Херенвен
1 : 1
07.10.2023
НЕК
1' - 90'
Нидерланды. Эредивизие, 7 тур
Твенте
1 : 0
30.09.2023
Херенвен
1' - 83'
Нидерланды. Эредивизие, 6 тур
Херенвен
0 : 3
23.09.2023
Экселсиор
1' - 62'
35'
Нидерланды. Эредивизие, 5 тур
Фейеноорд
6 : 1
16.09.2023
Херенвен
1' - 46'
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