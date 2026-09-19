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Бельгия. Про-Лига
Команды
Оуд-Хеверли
Овен Йохманс
Статистика
€ 150 тыс
Овен Йохманс - статистика
Оуд-Хеверли
28 января 2003 (23), Левен
#61 | Вратарь
185 см
Бельгия
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
19.09.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
12.09.2026
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Беверен
3 : 0
06.09.2026
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Статистика по турнирам
Бельгия. Про-Лига 2024/2025
Команда
И
Г
П
Ж
К
Оуд-Хеверли
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
0 : 2
16.05.2025
Вестерло
70' - 90'
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Вестерло
2 : 2
05.04.2025
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
28.03.2025
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 30 тур
Оуд-Хеверли
3 : 2
16.03.2025
Сент-Труйден
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 25 тур
Брюгге
1 : 0
08.02.2025
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 24 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
31.01.2025
Мехелен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 23 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
26.01.2025
Гент
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 20 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
27.12.2024
Беерсхот
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 19 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
22.12.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 18 тур
Оуд-Хеверли
1 : 0
14.12.2024
Шарлеруа
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 17 тур
Стандард
1 : 1
07.12.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
Оуд-Хеверли
0 : 0
01.12.2024
Андерлехт
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 15 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
24.11.2024
Юнион СЖ
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Дендер
1 : 1
09.11.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
0 : 1
02.11.2024
Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
20.10.2024
Антверпен
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Мехелен
5 : 0
05.10.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Гент
3 : 0
29.09.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
22.09.2024
Кортрейк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 7 тур
Сент-Труйден
2 : 1
15.09.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
31.08.2024
Стандард
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
Вестерло
1 : 1
24.08.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
Оуд-Хеверли
1 : 1
18.08.2024
Серкль Брюгге
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 3 тур
Андерлехт
1 : 1
10.08.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 2 тур
Оуд-Хеверли
3 : 1
03.08.2024
Генк
Был в запасе
Бельгия. Про-Лига, 1 тур
Беерсхот
0 : 0
27.07.2024
Оуд-Хеверли
Был в запасе
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