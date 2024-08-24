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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Вестерло - Оуд-Хеверли
Вестерло - Оуд-Хеверли: обзор матча 24 августа 2024
Вестерло
24.08.2024, суббота, 19:15
Бельгия. Про-Лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Оуд-Хеверли
14'
A. Mebude
19'
В. Баликвиша
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Вестерло - Оуд-Хеверли
Желтая карточка
A. Mebude
90'
85'
Замена
Х. Мендиль
️️️️
О. Хиль
85'
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
Ю. Мазиз
Замена
М. Фриган
️️️️
Х. Алькосер
80'
79'
Желтая карточка
Б. Верстате
67'
Замена
Ч. Иквуэмеси
️️️️
В. Баликвиша
66'
Замена
С. Схрайверс
️️️️
М. Мертенс
Замена
Г. Йоу
️️️️
А. Саядманеш
63'
Желтая карточка
А. Саядманеш
58'
Желтая карточка
Т. Ромменс
52'
45'
+3
Желтая карточка
Ю. Мазиз
45'
+2
Замена
T. Ominami
️️️️
Э. Плетинкс
19'
ГОЛ! 1:1!
В. Баликвиша
Пас отдал
Э. Банзузи
ГОЛ! 1:0!
A. Mebude
Пас отдал
Л. Стассен
14'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Вестерло
26
Синан Болат
ВР
44
Лука Вушкович
ЦЗ
46
Артур Пьедфорт
ЦЗ
25
Тур Ромменс
ЦЗ
14
Брайан Рейнолдс
ПЗ
7
Хосимар Алькосер
ЛВ
33
Роман Нойштедтер
(К)
ОП
34
Догукан Хасполат
ОП
11
Adedire Mebude
ЦФ
17
Аллахяр Саядманеш
ЦФ
19
Люка Стассен
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
33
Такахиро Акимото
ЛВ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
33
Матье Мертенс
(К)
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Вестерло
30
Koen Van Langendonck
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
7
Гриффин Йоу
ЛВ
19
Матиас Фикселлес
ОП
17
Raf Smekens
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
20
Матия Фриган
ЦФ
Оуд-Хеверли
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Antef Tsoungui
ЦЗ
25
Takuma Ominami
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
10
Супанат Муеанта
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
4-2-1-3
26
Болат
44
Вушкович
46
Пьедфорт
25
Ромменс
14
Рейнолдс
33
Нойштедтер
34
Хасполат
7
Алькосер
19
Стассен
17
Саядманеш
11
3-4-3
1
Лейсен
27
Хиль
16
Рикка
28
Плетинкс
21
Баликвиша
4
Верстате
6
Банзузи
88
Мазиз
11
Н'Дри
33
Мертенс
33
Акимото
17
Саядманеш
7
Йоу
7
Йоу
17
Саядманеш
7
Алькосер
20
Фриган
20
Фриган
7
Алькосер
27
Хиль
37
Мендиль
37
Мендиль
27
Хиль
28
Плетинкс
25
25
28
Плетинкс
88
Мазиз
77
Вльетинк
77
Вльетинк
88
Мазиз
33
Мертенс
8
Схрайверс
8
Схрайверс
33
Мертенс
21
Баликвиша
19
Иквуэмеси
19
Иквуэмеси
21
Баликвиша
Остались в запасе
Вестерло
Оуд-Хеверли
30
Koen Van Langendonck
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
17
Raf Smekens
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Главный тренер
Боб Питерс
61
Овен Йохманс
ВР
5
Antef Tsoungui
ЦЗ
10
Супанат Муеанта
ПВ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Остались в запасе
30
Koen Van Langendonck
ВР
32
Эдиссон Йорданов
ЦЗ
5
Emir Ortakaya
ЦЗ
23
Rubin Seigers
ЦЗ
19
Матиас Фикселлес
ОП
17
Raf Smekens
ЦП
23
Мухаммед Гюмюшкая
ЦП
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
5
Antef Tsoungui
ЦЗ
10
Супанат Муеанта
ПВ
9
Нашон Нсинги
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
Главный тренер
Боб Питерс
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Вестерло - Оуд-Хеверли
3
2
Всего ударов по воротам
15
13
Удары в створ
3
6
Владение мячом %
56
44
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
7
6
Нарушения
12
14
Офсайды
1
2
Количество передач
433
346
Сейвы
5
2
Точность передач %
82
78
Удары мимо ворот
6
6
Блокированные удары
6
1
Удары из пределов штрафной
8
5
Удары из-за пределов штрафной
7
8
xG (ожидаемые голы)
1.32
0.8
Матчи команд
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Брюгге
- : -
13.12.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Вестерло
0 : 2
28.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Вестерло
4 : 4
24.10.2026
Беверен
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Информация о матче
Главный судья:
Jan Boterberg, Belgium
Стадион:
Het Kuipje, Westerlo
Новости команд
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Вестерло
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