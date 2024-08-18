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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге
Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге: обзор матча 18 августа 2024
Оуд-Хеверли
18.08.2024, воскресенье, 17:00
Бельгия. Про-Лига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Серкль Брюгге
37'
Ю. Мазиз
16'
К. Данке
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге
90'
Желтая карточка
A. Ouattara
88'
Желтая карточка
С. Мянго
84'
Замена
E.
️️️️
L. Agyekum
84'
Замена
Г. Магне
️️️️
Ф. Назинью
Замена
Т. Вльетинк
️️️️
К. Н'Дри
79'
Желтая карточка
Т. Акимото
75'
Желтая карточка
Б. Верстате
74'
65'
Замена
А. Минда
️️️️
К. Олаигбе
Замена
Ф. Рикка
️️️️
Ю. Мазиз
65'
Красная карточка
О. Хиль
62'
Замена
M. Biron
️️️️
М. Мертенс
55'
Замена
Й. Дагур Торстейнссон
️️️️
С. Схрайверс
55'
ГОЛ! 1:1!
Ю. Мазиз
Пас отдал
К. Н'Дри
37'
Желтая карточка
С. Схрайверс
22'
16'
ГОЛ! 0:1!
К. Данке
Пас отдал
Бруниньо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
3
Жоэль Шингтьен
ЦЗ
28
Эвуд Плетинкс
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
33
Такахиро Акимото
ЛВ
6
Эзекиль Банзузи
ЦП
4
Биргер Верстате
ЦП
33
Матье Мертенс
(К)
АП
11
Конан Н'Дри
ПВ
8
Сиебе Схрайверс
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Серкль Брюгге
13
Сенна Мянго
ЛЗ
20
Флавиу Назинью
ЛЗ
5
Кристиан Равик
ЦЗ
24
Тибо Сомерс
(К)
ЛВ
11
Казим Олаигбе
ЛВ
77
Lawrence Agyekum
ЦП
17
Абу Франсис
АП
19
Бруниньо
АП
7
Abdoul Ouattara
ЦФ
17
Варлесон
ЦФ
9
Кевен Данке
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Оуд-Хеверли
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
5
Antef Tsoungui
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
7
Mickael Biron
ЦФ
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
Серкль Брюгге
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
15
Гари Магне
ПЗ
8
Erick
ЦП
27
Nils De Wilde
ЦП
27
Алан Минда
ПВ
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
29
Парис Бруннер
ЦФ
3-3-3-1
1
Лейсен
3
Шингтьен
28
Плетинкс
27
Хиль
88
Мазиз
4
Верстате
6
Банзузи
33
Акимото
33
Мертенс
11
Н'Дри
8
Схрайверс
3-1-3-4
13
Мянго
5
Равик
20
Назинью
77
24
Сомерс
19
Бруниньо
11
Олаигбе
9
Данке
17
7
17
Франсис
88
Мазиз
16
Рикка
16
Рикка
88
Мазиз
11
Н'Дри
77
Вльетинк
77
Вльетинк
11
Н'Дри
33
Мертенс
7
7
33
Мертенс
8
Схрайверс
23
Торстейнссон
23
Торстейнссон
8
Схрайверс
20
Назинью
15
Магне
15
Магне
20
Назинью
77
8
8
77
11
Олаигбе
27
Минда
27
Минда
11
Олаигбе
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Серкль Брюгге
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Antef Tsoungui
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Мирон Муслич
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
5
Antef Tsoungui
ЦЗ
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
Остались в запасе
26
Максим Делань
ВР
76
Jonas Lietaert
ЦЗ
2
Ибрахим Диаките
ПЗ
27
Nils De Wilde
ЦП
9
Фелипе Аугусто
ЦФ
29
Парис Бруннер
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Главный тренер
Мирон Муслич
Статистика матча Оуд-Хеверли - Серкль Брюгге
3
1
2
Всего ударов по воротам
12
11
Удары в створ
6
5
Владение мячом %
52
48
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
2
Угловые удары
6
4
Нарушения
11
13
Офсайды
3
0
Количество передач
351
317
Сейвы
5
5
Точность передач %
74
69
Удары мимо ворот
4
1
Блокированные удары
2
5
Удары из пределов штрафной
9
4
Удары из-за пределов штрафной
3
7
xG (ожидаемые голы)
1.97
0.58
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Беверен
- : -
12.12.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Серкль Брюгге
3 : 1
28.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Серкль Брюгге
1 : 0
20.11.2026
Вестерло
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
РААЛ Ла-Лувьер
0 : 1
07.11.2026
Серкль Брюгге
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Серкль Брюгге
2 : 1
01.11.2026
Антверпен
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Юнион СЖ
5 : 2
25.10.2026
Серкль Брюгге
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
Den Dreef Stadium, Heverlee
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