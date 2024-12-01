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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Оуд-Хеверли - Андерлехт
Оуд-Хеверли - Андерлехт: обзор матча 01 декабря 2024
Оуд-Хеверли
01.12.2024, воскресенье, 18:00
Бельгия. Про-Лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Андерлехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Оуд-Хеверли - Андерлехт
82'
Желтая карточка
Занка
77'
Замена
Л. Васкес
️️️️
К. Дольберг
77'
Замена
Т. Дегреф
️️️️
А. Дрейер
Замена
К. Н'Дри
️️️️
Ю. Мазиз
70'
Замена
T. Ominami
️️️️
Ф. Рикка
70'
65'
Замена
Я. Версхарен
️️️️
Т. Леони
65'
Замена
Н. Ангуло
️️️️
Ф. Амузу
Замена
В. Баликвиша
️️️️
Х. Мендиль
62'
Желтая карточка
С. Схрайверс
58'
Желтая карточка
Т. Вльетинк
38'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Оуд-Хеверли
1
Тоби Лейсен
ВР
37
Хамза Мендиль
ЛЗ
4
Хасан Куруджай
ЦЗ
16
Федерико Рикка
ЦЗ
77
Тибо Вльетинк
ПЗ
88
Юссеф Мазиз
ЛП
7
Стефан Митрович
ЛВ
33
Такахиро Акимото
ЛВ
4
Биргер Верстате
ЦП
19
Чуквубуйкем Иквуэмеси
ЦФ
8
Сиебе Схрайверс
(К)
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
Андерлехт
26
Колин Коосеманс
(К)
ВР
16
Мусса Н'Диайе
ЛЗ
4
Ян-Карло Шимич
ЦЗ
25
Занка
ЦЗ
25
Томас Фоке
ПЗ
9
Франсис Амузу
ЦП
23
Матс Ритс
ЦП
6
Тео Леони
АП
10
Андерс Дрейер
ПВ
9
Каспер Дольберг
ЦФ
29
Марио Стройкенс
ЦФ
Оуд-Хеверли
61
Овен Йохманс
ВР
25
Takuma Ominami
ЦЗ
63
Christ Souanga
ЦЗ
99
Davis Opoku
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
6
Вутер Джордж
ЦП
21
Вилльям Баликвиша
ЦП
11
Конан Н'Дри
ПВ
16
Maxence Prévot
ЦФ
Андерлехт
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
16
Яри Версхарен
ЦП
83
Тристан Дегреф
ЦП
78
Anas Tajaouart
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
10
Нильсон Ангуло
ЦФ
32
Луис Васкес
ЦФ
4-2-2-2
1
Лейсен
37
Мендиль
4
Куруджай
16
Рикка
77
Вльетинк
88
Мазиз
4
Верстате
33
Акимото
7
Митрович
8
Схрайверс
19
Иквуэмеси
4-2-2-2
26
Коосеманс
25
Фоке
4
Шимич
25
Занка
16
Н'Диайе
9
Амузу
23
Ритс
10
Дрейер
6
Леони
29
Стройкенс
9
Дольберг
16
Рикка
25
25
16
Рикка
37
Мендиль
21
Баликвиша
21
Баликвиша
37
Мендиль
88
Мазиз
11
Н'Дри
11
Н'Дри
88
Мазиз
6
Леони
16
Версхарен
16
Версхарен
6
Леони
10
Дрейер
83
Дегреф
83
Дегреф
10
Дрейер
9
Амузу
10
Ангуло
10
Ангуло
9
Амузу
9
Дольберг
32
Васкес
32
Васкес
9
Дольберг
Остались в запасе
Оуд-Хеверли
Андерлехт
61
Овен Йохманс
ВР
63
Christ Souanga
ЦЗ
99
Davis Opoku
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
6
Вутер Джордж
ЦП
16
Maxence Prévot
ЦФ
Главный тренер
Оскар Гарсия
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
78
Anas Tajaouart
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
Остались в запасе
61
Овен Йохманс
ВР
63
Christ Souanga
ЦЗ
99
Davis Opoku
ЦЗ
27
Оскар Хиль
ПЗ
6
Вутер Джордж
ЦП
16
Maxence Prévot
ЦФ
Остались в запасе
1
Mads Juhl Kikkenborg
ВР
71
Nunzio Engwanda
ЦЗ
4
Amando Lapage
ЦЗ
78
Anas Tajaouart
ЦП
18
Леандер Дендокер
ЦП
Главный тренер
Оскар Гарсия
Статистика матча Оуд-Хеверли - Андерлехт
2
1
Всего ударов по воротам
16
11
Удары в створ
2
5
Владение мячом %
44
56
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Угловые удары
2
7
Нарушения
19
14
Офсайды
0
4
Количество передач
342
444
Сейвы
5
2
Точность передач %
77
78
Удары мимо ворот
7
3
Блокированные удары
7
3
Удары из пределов штрафной
7
4
Удары из-за пределов штрафной
9
7
xG (ожидаемые голы)
0.56
0.29
Матчи команд
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 14 тур
Генк
- : -
11.12.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
27.11.2026
Кортрейк
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Оуд-Хеверли
2 : 0
07.11.2026
Мехелен
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Сент-Труйден
1 : 2
01.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Оуд-Хеверли
2 : 2
24.10.2026
Ломмел
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Антверпен
0 : 1
29.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
1 : 3
26.11.2026
Андерлехт
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Андерлехт
1 : 0
22.11.2026
Оуд-Хеверли
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Брюгге
1 : 1
08.11.2026
Андерлехт
Лига Европы, 4 тур
Андерлехт
2 : 0
05.11.2026
Зальцбург
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Андерлехт
4 : 1
31.10.2026
Вестерло
Информация о матче
Главный судья:
Bram Van Driessche, Belgium
Стадион:
The King Power AT Den Dreef Stadium, Heverlee
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