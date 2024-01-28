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Анван Лоуренс
Статистика
Анван Лоуренс - статистика
Завершил карьеру
17 мая 2001 (25)
#6 | Полузащитник
188 см
Нигерия
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Статистика по турнирам
Турция. Суперлига 2023/2024
Турция. Суперлига 2022/2023
Россия. Премьер-лига 2021/2022
Россия. ФНЛ 2021/2022
Россия. Кубок 2020/2021
Россия. Премьер-лига 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Карагюмрюк
3
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 23 тур
Карагюмрюк
4 : 0
28.01.2024
Ризеспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 22 тур
Анкарагюджю
2 : 0
24.01.2024
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 21 тур
Карагюмрюк
1 : 1
20.01.2024
Истанбул Башакшехир
90' - 90'
Турция. Суперлига, 18 тур
Карагюмрюк
0 : 3
23.12.2023
Газиантеп
Был в запасе
Турция. Суперлига, 17 тур
Галатасарай
1 : 0
20.12.2023
Карагюмрюк
87' - 90'
Турция. Суперлига, 15 тур
Антальяспор
2 : 1
09.12.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 14 тур
Карагюмрюк
3 : 0
01.12.2023
Истанбулспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 2 тур
Истанбул Башакшехир
0 : 2
20.08.2023
Карагюмрюк
Был в запасе
Турция. Суперлига, 1 тур
Карагюмрюк
0 : 1
14.08.2023
Бешикташ
74' - 90'
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