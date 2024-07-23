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Янг Бойз
Армин Гигович
Новости
€ 2,50 млн
Армин Гигович - новости
Янг Бойз
6 апреля 2002 (24)
#8 | Полузащитник
187 см
Босния и Герцеговина | Швеция
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Трансферы
Дебютант Бундеслиги подписал хавбека «Ростова»
2024.07.23 16:20
4
Легионер «Ростова» не хочет возвращаться в Россию
2023.04.22 14:07
6
Агент Гиговича объяснил, почему швед не вернется в «Ростов»
2023.02.18 14:33
4
«Мидтьюлланд» арендовал полузащитника «Ростова»
2023.01.15 15:08
Фото
«Оденсе» арендовал у «Ростова» Гиговича
2022.09.01 00:45
Агент объяснил, зачем Гигович приостановил контракт с «Ростовом» на два месяца
2022.07.02 14:31
«Хельсингборг» продлил аренду полузащитника «Ростова» Гиговича
2022.07.02 10:43
Агент Гиговича рассказал, от чего будет зависеть возвращение шведа в «Ростов»
2022.06.17 18:57
Гигович летом вернется в «Ростов». Он ушел в марте в «Хельсинборг»
2022.05.22 15:08
Гигович подписал контракт с «Хельсинборгом» до конца сезона
2022.03.31 16:58
Агент Гиговича: «Армин подписывает контракт с «Хельсинборгом»
2022.03.30 17:37
Фото
Полузащитник «Ростова» Гигович тренируется с «Хельсинборгом»
2022.03.16 00:41
1
Кафанов – о приостановке контрактов с легионерами «Ростова»: «Эти игроки пока в команде»
2022.03.10 15:58
«Ростов» приостановит контракты с пятью легионерами («РБ Спорт»)
2022.03.10 15:27
4
Гранквист: «Я контактировал с Ларссоном и Гиговичем. Примем их в «Хельсинборге», если выразят желание»
2022.03.09 18:03
3
«Сочи» выставил на матч с «Ростовом» Джанаева, Терехова, Нобоа; Баштуш, Хашимото, Гигович сыграют у ростовчан
2021.10.16 18:11
4
Хашимото и Гигович не помогут «Ростову» в игре с «Арсеналом»
2021.04.18 01:32
1
Альмквист, Гигович, Соу – в основе «Ростова»; Зуев, Мусаев, Макаров сыграют у «Рубина»
2021.04.10 17:54
3
Видео
ЭСК РФС поддержала решение засчитать первый гол «Ростова» в ворота «Ротора». Карпин говорил, что там был фол
2021.03.29 23:59
10
Гогуа, Фламарион, Понсе сыграют с первых минут у «Ротора»; Алеесами, Гигович, Соу – в старте «Ростова»
2021.03.17 17:01
Алеесами, Альмквист, Гигович – в основе «Ростова» на матч с «Сочи»; Джанаев, Мевля, Нобоа сыграют против бывшей команды
2021.03.06 18:05
1
Зайнутдинов, Дзагоев, Гайч выйдут в старте у ЦСКА; Карпин выпустил Еременко, Альмквиста, Гиговича
2020.11.08 15:35
2
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Старейший арбитр России раскрыл размер своей пенсии: «Если бы не поддержка сына, пришлось бы туго»
23:38
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23:14
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Кейн больше не фаворит на получение «Золотого мяча»
23:05
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Шатов назвал команду, которая станет чемпионом РПЛ с запасом в три тура
22:45
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3
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Роналду прервал разминку ради норвежского болельщика
22:22
1
«Зенит» рассматривает трех вратарей на замену Адамову
21:43
2
Карпин прокомментировал уход игр сборной России с «Матч ТВ» на Первый канал
20:41
6
Выбран капитан сборной России на матч с Ираном
20:16
3
Рахимов назвал своего фаворита на «Золотой мяч»
19:58
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