Гигович летом вернется в «Ростов». Он ушел в марте в «Хельсинборг»

Полузащитник Армин Гигович летом вновь будет в «Ростове».

«Армин вернeтся в «Ростов» после 30 июня, как только закончится его аренда в «Хельсинборге», – сказал агент шведа Ферхат Чифчи.

Гигович провел 13 матчей за «Ростов» в этом сезоне, отдал 1 ассист.

Его контракт с клубом истекает в 2025 году.

«Ростов» купил Гиговича у «Хельсинборга» в 2020 году за 2,5 миллиона евро.

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