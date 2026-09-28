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Швейцария. Суперлига
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Янг Бойз
Армин Гигович
Статистика
€ 2,50 млн
Армин Гигович - статистика
Янг Бойз
6 апреля 2002 (24)
#8 | Полузащитник
187 см
Босния и Герцеговина | Швеция
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Матчи за последние 30 дней
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
1' - 81'
12'
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
90' - 90'
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Янг Бойз
3 : 2
19.09.2026
Серветт
1' - 79'
67'
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Лугано
2 : 2
12.09.2026
Янг Бойз
1' - 86'
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Янг Бойз
3 : 3
05.09.2026
Люцерн
1' - 85'
Швейцария. Суперлига, 6 тур
Цюрих
2 : 4
01.09.2026
Янг Бойз
63' - 90'
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Босния и Герцеговина
2
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
1' - 81'
12'
Лига наций, 1 тур
Польша
0 : 0
25.09.2026
Босния и Герцеговина
90' - 90'
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