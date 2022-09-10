Армин Гигович - статистика
#37 | Полузащитник
|Имя
|Армин
|Фамилия
|Гигович
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|187
Стоимость:
€ 2,00
млн
|Имя
|Армин
|Фамилия
|Гигович
|Команда
|Мидтьюлланд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|6 апреля 2002 (20 лет)
|Рост
|187
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|20.02.2023
|46' - 90'
|Виборг
|0:4
|Мидтьюлланд
|Дания. Суперлига, 18 тур
|16.02.2023
|1' - 90'
|Спортинг
|1:1
|Мидтьюлланд
|Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
|86'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оденсе
|9
|1
|0
|0
|1
|Мидтьюлланд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|20.02.2023
|46' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:4
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|13.11.2022
|1' -90'
|Хорсенс (Хорсенс)
|3:3
|Оденсе (Оденсе)
|06.11.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Брондбю (Бреннбю)
|21.10.2022
|1' -82'
|Оденсе (Оденсе)
|3:1
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|24' 82'
|16.10.2022
|1' -90'
|Виборг (Виборг)
|0:0
|Оденсе (Оденсе)
|09.10.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:1
|Силькеборг (Силькеборг)
|61'
|30.09.2022
|1' -90'
|Ольборг (Ольборг)
|1:1
|Оденсе (Оденсе)
|18.09.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:2
|Оденсе (Оденсе)
|10.09.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|04.09.2022
|1' -90'
|Оденсе (Оденсе)
|1:2
|Виборг (Виборг)