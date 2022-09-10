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    Армин Гигович - статистика

    #37 | Полузащитник
    Имя Армин
    Фамилия Гигович
    Команда Мидтьюлланд
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 6 апреля 2002 (20 лет)
    Рост 187
    Стоимость:
    € 2,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    20.02.2023 46' - 90' Виборг 0:4 Мидтьюлланд Дания. Суперлига, 18 тур
    16.02.2023 1' - 90' Спортинг 1:1 Мидтьюлланд Лига Европы, 1/16 финала, первый матч
    86'
    Статистика по турнирам
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