Агент Гиговича: «Армин подписывает контракт с «Хельсинборгом»

Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, заявил, что его клиент переходит в «Хельсинборг».
«Армин подписывает контракт с «Хельсингборгом», так и есть. Соглашение будет действовать до 30 июня», – сказал Скендерович.
Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами до конца сезона.
- Гигович провел 13 матчей за «Ростов» в этом сезоне, отдал 1 ассист.
- Его контракт с клубом истекает в 2025 году.
- «Ростов» купил Гиговича у «Хельсинборга» в 2020 году за 2,5 миллиона евро.
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Источник: «РБ Спорт»