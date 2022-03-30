Агент Гиговича: «Армин подписывает контракт с «Хельсинборгом»

Харис Скендерович, агент полузащитника «Ростова» Армина Гиговича, заявил, что его клиент переходит в «Хельсинборг».

«Армин подписывает контракт с «Хельсингборгом», так и есть. Соглашение будет действовать до 30 июня», – сказал Скендерович.

Ранее ФИФА разрешила легионерам РПЛ приостанавливать контракты с клубами до конца сезона.

Гигович провел 13 матчей за «Ростов» в этом сезоне, отдал 1 ассист.

Его контракт с клубом истекает в 2025 году.

«Ростов» купил Гиговича у «Хельсинборга» в 2020 году за 2,5 миллиона евро.

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