Мамуду Карамоко - статистика
#29 | Нападающий
|Имя
|Мамуду
|Фамилия
|Карамоко
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Мамуду
|Фамилия
|Карамоко
|Команда
|Копенгаген
|Состав
|Основной
|Родной город
|Париж
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|8 сентября 1999 (23 года)
|Рост
|188
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Копенгаген
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.09.2022
|Был в запасе
|Мидтьюлланд (Хернинг)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|10.09.2022
|Был в запасе
|Оденсе (Оденсе)
|2:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|02.09.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:0
|Силькеборг (Силькеборг)
|28.08.2022
|46' -90'
|Нордшелланд (Фарум)
|3:1
|Копенгаген (Копенгаген)
|19.08.2022
|1' -90'
|Люнгбю (Конгес Люнгбю)
|0:3
|Копенгаген (Копенгаген)
|12.08.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|1:3
|Рандерс (Рандерс)
|07.08.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|4:1
|Брондбю (Бреннбю)
|17.07.2022
|Был в запасе
|Копенгаген (Копенгаген)
|0:1
|Хорсенс (Хорсенс)