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Румыния. Лига I
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Динамо Бухарест
Мамуду Карамоко
Статистика
€ 750 тыс
Мамуду Карамоко - статистика
Динамо Бухарест
8 сентября 1999 (27), Париж
#9 | Нападающий
188 см
Франция
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Румыния. Лига I, 10 тур
Динамо Бухарест
4 : 0
20.09.2026
Фарул
1' - 70'
54'
Румыния. Лига I, 8 тур
Динамо Бухарест
2 : 1
05.09.2026
ФКСБ
1' - 60'
Статистика по турнирам
Румыния. Лига I 2026/2027
Румыния. Лига I 2025/2026
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Австрия. Бундеслига 2020/2021
Лига Европы 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Копенгаген
4
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Дания. Суперлига, 8 тур
Копенгаген
4 : 3
21.05.2023
Орхус
83' - 90'
Дания. Суперлига, 7 тур
Брондбю
1 : 3
14.05.2023
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 5 тур
Копенгаген
0 : 1
30.04.2023
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
16.04.2023
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 2 тур
Рандерс
1 : 0
10.04.2023
Копенгаген
87' - 90'
Дания. Суперлига, 1 тур
Копенгаген
2 : 1
02.04.2023
Нордшелланд
Был в запасе
Дания. Суперлига, 22 тур
Копенгаген
2 : 1
19.03.2023
Виборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 21 тур
Хорсенс
1 : 4
12.03.2023
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 20 тур
Копенгаген
7 : 0
05.03.2023
Оденсе
Был в запасе
Дания. Суперлига, 10 тур
Мидтьюлланд
2 : 1
18.09.2022
Копенгаген
Был в запасе
Дания. Суперлига, 9 тур
Оденсе
2 : 1
10.09.2022
Копенгаген
55' - 90'
Дания. Суперлига, 8 тур
Копенгаген
1 : 0
02.09.2022
Силькеборг
Был в запасе
Дания. Суперлига, 7 тур
Нордшелланд
3 : 1
28.08.2022
Копенгаген
46' - 90'
Дания. Суперлига, 6 тур
Люнгбю
0 : 3
19.08.2022
Копенгаген
1' - 90'
Дания. Суперлига, 5 тур
Копенгаген
1 : 3
12.08.2022
Рандерс
Был в запасе
Дания. Суперлига, 4 тур
Копенгаген
4 : 1
07.08.2022
Брондбю
Был в запасе
Дания. Суперлига, 1 тур
Копенгаген
0 : 1
17.07.2022
Хорсенс
Был в запасе
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