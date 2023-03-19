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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Виборг
Копенгаген - Виборг: обзор матча 19 марта 2023
Копенгаген
19.03.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 22 тур
2 : 1
Завершен
Виборг
13'
Х. Арнар Харальдссон
66'
М. Дарами
70'
Н. Мортимер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Виборг
Желтая карточка
К. Дикс
90'
+4
Замена
М. Стаменич
️️️️
Д. Ларссон
90'
Замена
Р. Барджи
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
90'
81'
Желтая карточка
Я. Бонде
79'
Желтая карточка
Э. Ахури
Замена
А. Корнелиус
️️️️
В. Классон
75'
70'
ГОЛ! 2:1!
Н. Мортимер
Пас отдал
Э. Ахури
ГОЛ! 2:0!
М. Дарами
Пас отдал
К. Дикс
66'
62'
Замена
Паулинью
️️️️
Р. Жуниор
62'
Замена
Н. Мортимер
️️️️
И. Саид
Желтая карточка
В. Классон
56'
39'
Замена
М. Вестергор
️️️️
М. Сендергор
36'
Желтая карточка
К. Леманс
Желтая карточка
Д. Вавро
36'
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Д. Гонсалвеш
22'
ГОЛ! 1:0!
Х. Арнар Харальдссон
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Жан Залетел
ЦЗ
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
6
Якоб Бонде
ЦП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
99
Элиас Ахури
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
6
Марко Стаменич
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
9
Паулинью
ЦФ
4-1-2-3
25
Грабара
4
Дикс
3
Вавро
5
Хочолава
12
Йелерт
36
Клем
21
Лерагер
10
Харальдссон
9
Дарами
7
Классон
7
Гонсалвеш
4-3-1-2
1
Лунд
24
Аньембе
5
Залетел
23
Бундгор
3
Гаеи
6
Бонде
8
Леманс
6
Сендергор
19
Саид
99
Ахури
96
Жуниор
Ларссон
6
Стаменич
6
Стаменич
Ларссон
10
Харальдссон
19
Барджи
19
Барджи
10
Харальдссон
7
Гонсалвеш
17
Ларссон
17
Ларссон
7
Гонсалвеш
7
Классон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
7
Классон
6
Сендергор
28
Вестергор
28
Вестергор
6
Сендергор
19
Саид
22
Мортимер
22
Мортимер
19
Саид
96
Жуниор
9
Паулинью
9
Паулинью
96
Жуниор
Остались в запасе
Копенгаген
Виборг
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
3
Мартин Агнарссон
ЦП
14
Софус Бергер
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Копенгаген - Виборг
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
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