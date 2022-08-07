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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Брондбю
Копенгаген - Брондбю: обзор матча 07 августа 2022
Копенгаген
07.08.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 4 тур
4 : 1
Завершен
Брондбю
13'
Р. Фалк-Йенсен
33'
П. Бьель
45'
П. Бьель
64'
П. Бьель
19'
К. Каппис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Брондбю
87'
Желтая карточка
М. Квистгарден
Замена
В. Бевинг
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
83'
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
Р. Фалк-Йенсен
83'
75'
Замена
М. Греве
️️️️
М. Дивкович
75'
Замена
С. Ростед
️️️️
С. Серас Себулонсен
Замена
П. Анкерсен
️️️️
К. Дикс
73'
Замена
Зека
️️️️
М. Дарами
68'
65'
Замена
П. Бьюр
️️️️
А. Слимане
65'
Замена
М. Квистгарден
️️️️
С. Хедлунд
ГОЛ! 4:1!
П. Бьель
64'
ГОЛ! 3:1!
П. Бьель
Пас отдал
Д. Вавро
45'
43'
Желтая карточка
К. Тшиемб
Желтая карточка
Л. Лерагер
43'
ГОЛ! 2:1!
П. Бьель
33'
19'
ГОЛ! 1:1!
К. Каппис
Пас отдал
М. Дивкович
ГОЛ! 1:0!
Р. Фалк-Йенсен
13'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Хенрик Хеггхейм
ЦЗ
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
15
Симон Хедлунд
ЦФ
24
Марко Дивкович
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Копенгаген
51
Андреас Дитмер
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
11
Вильям Бевинг
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Зека
ЦП
88
Акинкунми Аму
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
24
Сигурд Ростед
ЦЗ
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
21
Петер Бьюр
ЦП
17
Матиас Греве
АП
9
Yousef Salech
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
4-2-3-1
1
Юнссон
34
Кристиансен
3
Вавро
5
Хочолава
4
Дикс
21
Лерагер
10
Харальдссон
7
Классон
16
Бьель
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
4-3-3
1
Хермансен
28
Себулонсен
5
Тшиемб
15
Риверос
5
Хеггхейм
12
Каппис
20
Слимане
5
Радошевич
8
Белл
24
Дивкович
15
Хедлунд
10
Харальдссон
11
Бевинг
11
Бевинг
10
Харальдссон
4
Дикс
2
Анкерсен
2
Анкерсен
4
Дикс
8
Фалк-Йенсен
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
8
Фалк-Йенсен
9
Дарами
6
Зека
6
Зека
9
Дарами
28
Себулонсен
24
Ростед
24
Ростед
28
Себулонсен
20
Слимане
21
Бьюр
21
Бьюр
20
Слимане
24
Дивкович
17
Греве
17
Греве
24
Дивкович
15
Хедлунд
30
Квистгарден
30
Квистгарден
15
Хедлунд
Остались в запасе
Копенгаген
Брондбю
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Элиас Йелерт
ПЗ
88
Акинкунми Аму
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
9
Yousef Salech
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
51
Андреас Дитмер
ВР
12
Элиас Йелерт
ПЗ
88
Акинкунми Аму
ЦФ
15
Хума Бабакар
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
19
Bertram Kvist
ЦП
9
Yousef Salech
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Копенгаген - Брондбю
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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