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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Брондбю
Копенгаген - Брондбю: обзор матча 30 апреля 2023
Копенгаген
30.04.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 5 тур
0 : 1
Завершен
Брондбю
79'
О. Омойджуанфо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Брондбю
90'
+3
Желтая карточка
М. Квистгарден
90'
+3
Желтая карточка
С. Хедлунд
Пенальти не реализован!
Д. Вавро
88'
85'
Желтая карточка
А. Слимане
85'
Замена
С. Хедлунд
️️️️
Н. Валлис
Замена
Р. Барджи
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
84'
79'
ГОЛ! 0:1!
О. Омойджуанфо
Пас отдал
Н. Валлис
71'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
М. Квистгарден
71'
Замена
А. Слимане
️️️️
Д. Васс
Замена
К. Серенсен
️️️️
П. Анкерсен
67'
64'
Замена
Б. Риверос
️️️️
К. Менса
Замена
Д. Ларссон
️️️️
Д. Гонсалвеш
58'
Замена
К. Дикс
️️️️
В. Лунд Йенсен
46'
43'
Желтая карточка
Н. Валлис
Желтая карточка
В. Лунд Йенсен
35'
29'
Желтая карточка
К. Менса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
21
Лукас Лерагер
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
7
Николай Валлис
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
20
Анис Слимане
ЦП
12
Кристиан Каппис
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
4-2-3-1
25
Грабара
2
Анкерсен
3
Вавро
5
Лунд Йенсен
12
Йелерт
10
Харальдссон
21
Лерагер
9
Дарами
7
Классон
7
Гонсалвеш
8
Фалк-Йенсен
3-2-2-1-2
1
Хермансен
5
Тшиемб
3
Винтер
5
Лауритсен
14
Менса
28
Себулонсен
10
Васс
5
Радошевич
7
Валлис
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
2
Анкерсен
3
Серенсен
3
Серенсен
2
Анкерсен
5
Лунд Йенсен
4
Дикс
4
Дикс
5
Лунд Йенсен
10
Харальдссон
19
Барджи
19
Барджи
10
Харальдссон
7
Гонсалвеш
17
Ларссон
17
Ларссон
7
Гонсалвеш
14
Менса
15
Риверос
15
Риверос
14
Менса
10
Васс
20
Слимане
20
Слимане
10
Васс
30
Квистгарден
26
Эвьен
26
Эвьен
30
Квистгарден
7
Валлис
15
Хедлунд
15
Хедлунд
7
Валлис
Остались в запасе
Копенгаген
Брондбю
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
36
Вильям Клем
ОП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
36
Вильям Клем
ОП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
8
Джо Белл
ЦФ
29
Оскар Швартау
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Статистика матча Копенгаген - Брондбю
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Информация о матче
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