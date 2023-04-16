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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Виборг
Копенгаген - Виборг: обзор матча 16 апреля 2023
Копенгаген
16.04.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 3 тур
2 : 1
Завершен
Виборг
10'
М. Дарами
76'
В. Классон
42'
Э. Ахури
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Виборг
88'
Замена
Н. Мортимер
️️️️
К. Леманс
86'
Желтая карточка
Э. Ахури
ГОЛ! 2:1!
В. Классон
Пас отдал
Р. Фалк-Йенсен
76'
Замена
Р. Барджи
️️️️
Д. Гонсалвеш
74'
73'
Замена
О. Бундгор
️️️️
Д. Аньембе
72'
Замена
Паулинью
️️️️
Р. Жуниор
64'
Замена
М. Вестергор
️️️️
Я. Бонде
63'
Замена
Я. Замбурек
️️️️
И. Саид
Замена
К. Дикс
️️️️
В. Лунд Йенсен
61'
Замена
А. Корнелиус
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
59'
Замена
К. Серенсен
️️️️
П. Анкерсен
59'
Желтая карточка
П. Анкерсен
47'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
В. Клем
46'
42'
ГОЛ! 1:1!
Э. Ахури
Желтая карточка
Х. Арнар Харальдссон
27'
26'
Желтая карточка
Я. Бонде
ГОЛ! 1:0!
М. Дарами
Пас отдал
В. Клем
10'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Виборг
1
Лукас Лунд
ВР
5
Николас Бюрги
ЦЗ
5
Жан Залетел
ЦЗ
24
Даниэль Аньембе
ПЗ
3
Антон Гаеи
ПЗ
13
Йеппе Греннинг
ОП
8
Клинт Леманс
ЦП
6
Якоб Бонде
ЦП
19
Ибраим Саид
ПВ
99
Элиас Ахури
ПВ
96
Ренато Жуниор
ЦФ
Главный тренер
Якоб Фрис
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
14
Андреас Корнелиус
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Виборг
31
Миккел Андерсен
ВР
23
Оливер Бундгор
ЦЗ
14
Софус Бергер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
28
Магнус Вестергор
ЦП
8
Ян Замбурек
ЦП
22
Нильс Мортимер
ПВ
9
Паулинью
ЦФ
4-1-2-3
25
Грабара
3
Вавро
5
Лунд Йенсен
2
Анкерсен
12
Йелерт
36
Клем
21
Лерагер
10
Харальдссон
9
Дарами
7
Классон
7
Гонсалвеш
4-1-2-2-1
1
Лунд
3
Гаеи
5
Бюрги
5
Залетел
24
Аньембе
13
Греннинг
8
Леманс
6
Бонде
99
Ахури
19
Саид
96
Жуниор
2
Анкерсен
3
Серенсен
3
Серенсен
2
Анкерсен
5
Лунд Йенсен
4
Дикс
4
Дикс
5
Лунд Йенсен
7
Гонсалвеш
19
Барджи
19
Барджи
7
Гонсалвеш
36
Клем
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
36
Клем
10
Харальдссон
14
Корнелиус
14
Корнелиус
10
Харальдссон
24
Аньембе
23
Бундгор
23
Бундгор
24
Аньембе
6
Бонде
28
Вестергор
28
Вестергор
6
Бонде
19
Саид
8
Замбурек
8
Замбурек
19
Саид
8
Леманс
22
Мортимер
22
Мортимер
8
Леманс
96
Жуниор
9
Паулинью
9
Паулинью
96
Жуниор
Остались в запасе
Копенгаген
Виборг
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
31
Миккел Андерсен
ВР
14
Софус Бергер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
Главный тренер
Якоб Фрис
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Остались в запасе
31
Миккел Андерсен
ВР
14
Софус Бергер
ЦП
6
Мадс Сендергор
ЦП
37
Якоб Вестер
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Якоб Фрис
Статистика матча Копенгаген - Виборг
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Виборг
Дания. Суперлига, 16 тур
Люнгбю
- : -
29.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 15 тур
Виборг
0 : 0
22.11.2026
Рандерс
Дания. Суперлига, 14 тур
Оденсе
1 : 2
07.11.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Дания. Суперлига, 11 тур
Виборг
1 : 2
19.10.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
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