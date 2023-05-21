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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Орхус
Копенгаген - Орхус: обзор матча 21 мая 2023
Копенгаген
21.05.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 8 тур
4 : 3
Завершен
Орхус
9'
Д. Гонсалвеш (П)
18'
Д. Гонсалвеш
76'
Д. Ларссон
87'
К. Дикс
29'
П. Мортенсен
39'
М. Андерсон
53'
К. Якоб
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Орхус
90'
+7
Желтая карточка
С. Хауген
ГОЛ! 4:3!
К. Дикс
Пас отдал
И. Йоуханнессон
87'
Желтая карточка
В. Лунд Йенсен
84'
83'
Замена
Э. Кал
️️️️
Д. Линкс
Замена
М. Карамоко
️️️️
Д. Гонсалвеш
83'
ГОЛ! 3:3!
Д. Ларссон
Пас отдал
К. Дикс
76'
72'
Замена
С. Хауген
️️️️
П. Бьюр
72'
Замена
Ф. Брандхоф
️️️️
К. Якоб
Замена
М. Дарами
️️️️
В. Клем
67'
Замена
Р. Барджи
️️️️
К. Серенсен
54'
53'
ГОЛ! 2:3!
К. Якоб
Пас отдал
Ф. Тингагер
Желтая карточка
К. Серенсен
51'
49'
Желтая карточка
Т. Мельгор
39'
ГОЛ! 2:2!
М. Андерсон
Пас отдал
Ф. Беймо
29'
ГОЛ! 2:1!
П. Мортенсен
Пас отдал
Ф. Беймо
ГОЛ! 2:0!
Д. Гонсалвеш
18'
9'
Желтая карточка
Я. Биссек
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Гонсалвеш
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
36
Вильям Клем
ОП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Орхус
1
Йеспер Хансен
ВР
21
Петер Бьюр
ЛЗ
31
Янн-Орель Биссек
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
14
Тобиас Мельгор
ПЗ
2
Феликс Беймо
ПЗ
6
Николай Поульсен
ЦП
23
Микаэл Андерсон
ЦП
17
Кевин Якоб
АП
11
Джифт Линкс
ПВ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
11
Thomas Jørgensen
ЦП
11
Ноа Саса
ПВ
19
Руни Барджи
ПВ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Орхус
99
Пер Бротвейт
ВР
19
Эрик Кал
ЛЗ
2
Oliver Lund
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
14
Адам Дагхим
ЛВ
29
Фредерик Брандхоф
ЦП
18
Матиас Сауэр
ЦП
9
Сигурд Хауген
ЦФ
3-3-1-1-2
25
Грабара
4
Дикс
3
Вавро
5
Лунд Йенсен
3
Серенсен
36
Клем
12
Йелерт
8
Йоуханнессон
7
Гонсалвеш
17
Ларссон
8
Фалк-Йенсен
3-2-2-2-1
1
Хансен
14
Мельгор
31
Биссек
5
Тингагер
2
Беймо
21
Бьюр
6
Поульсен
23
Андерсон
11
Линкс
17
Якоб
9
Мортенсен
36
Клем
9
Дарами
9
Дарами
36
Клем
3
Серенсен
19
Барджи
19
Барджи
3
Серенсен
7
Гонсалвеш
9
Карамоко
9
Карамоко
7
Гонсалвеш
11
Линкс
19
Кал
19
Кал
11
Линкс
17
Якоб
29
Брандхоф
29
Брандхоф
17
Якоб
21
Бьюр
9
Хауген
9
Хауген
21
Бьюр
Остались в запасе
Копенгаген
Орхус
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
11
Thomas Jørgensen
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
11
Ноа Саса
ПВ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
11
Thomas Jørgensen
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
11
Ноа Саса
ПВ
15
Эмиль Хойлунд
ЦФ
Остались в запасе
99
Пер Бротвейт
ВР
2
Oliver Lund
ЦЗ
31
Томас Кристенсен
ЦЗ
26
Якоб Андерсен
ПЗ
18
Матиас Сауэр
ЦП
14
Адам Дагхим
ЛВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Копенгаген - Орхус
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Орхус
Дания. Суперлига, 16 тур
Силькеборг
- : -
29.11.2026
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
1 : 4
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Информация о матче
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