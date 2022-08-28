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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Нордшелланд - Копенгаген
Нордшелланд - Копенгаген: обзор матча 28 августа 2022
Нордшелланд
28.08.2022, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, 7 тур
3 : 1
Завершен
Копенгаген
11'
А. Шельдеруп
25'
М. Диоманде
90+1'
О. Антман
90+9'
П. Бьель (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Нордшелланд - Копенгаген
90'
+9
ГОЛ с пенальти! 3:1!
П. Бьель
ГОЛ! 3:0!
О. Антман
Пас отдал
Л. Кулибали
90'
+1
Замена
Р. Асконе
️️️️
М. Диоманде
87'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
А. Шельдеруп
80'
Замена
О. Антман
️️️️
М. Хансен
80'
76'
Замена
М. Стаменич
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
75'
Желтая карточка
Д. Вавро
70'
Желтая карточка
Х. Арнар Харальдссон
70'
Замена
П. Мукаиру
️️️️
Д. Хочолава
56'
Замена
Э. Йелерт
️️️️
К. Дикс
46'
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
М. Дарами
46'
Замена
М. Карамоко
️️️️
Л. Лерагер
Желтая карточка
М. Фрезе
45'
37'
Желтая карточка
Д. Хочолава
ГОЛ! 2:0!
М. Диоманде
25'
Желтая карточка
А. Шельдеруп
14'
ГОЛ! 1:0!
А. Шельдеруп
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нордшелланд
4
Киан Хансен
ЦЗ
21
Андреас Шельдеруп
ЛВ
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
2
Мадс Бидструп
ЦП
9
Мадс Хансен
ПВ
13
Андреас Хансен
ЦФ
2
Оливер Вилладсен
ЦФ
39
Адамо Нагало
ЦФ
3
Мартин Фрезе
ЦФ
7
Эрнест Нуама
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Копенгаген
13
Мэтью Райан
ВР
34
Виктор Кристиансен
ЛЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
4
Кевин Дикс
ПЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
16
Пеп Бьель
АП
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Нордшелланд
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
11
Оливер Антман
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
8
Бенжамин Нигрен
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
Копенгаген
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
88
Акинкунми Аму
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
1-3-2-5
4
Хансен
33
Кристенсен
10
Диоманде
2
Бидструп
21
Шельдеруп
9
Хансен
2
Вилладсен
7
Нуама
3
Фрезе
39
Нагало
13
Хансен
4-2-3-1
13
Райан
4
Дикс
3
Вавро
5
Хочолава
34
Кристиансен
21
Лерагер
10
Харальдссон
7
Классон
16
Бьель
9
Дарами
8
Фалк-Йенсен
9
Хансен
11
Антман
11
Антман
9
Хансен
10
Диоманде
27
Асконе
27
Асконе
10
Диоманде
21
Шельдеруп
8
Нигрен
8
Нигрен
21
Шельдеруп
9
Дарами
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
9
Дарами
4
Дикс
12
Йелерт
12
Йелерт
4
Дикс
10
Харальдссон
6
Стаменич
6
Стаменич
10
Харальдссон
5
Хочолава
18
Мукаиру
18
Мукаиру
5
Хочолава
21
Лерагер
9
Карамоко
9
Карамоко
21
Лерагер
Остались в запасе
Нордшелланд
Копенгаген
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
88
Акинкунми Аму
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
5
Ulrik Jenssen
ЦЗ
20
Марио Доржель
ЦП
31
Андреас Гюлсторфф
ЦФ
24
Даниэль Свенссон
ЦФ
81
Лео Валта
ЦФ
28
Лассо Кулибали
ЦФ
Остались в запасе
1
Карл-Юхан Юнссон
ВР
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
88
Акинкунми Аму
ПВ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Нордшелланд - Копенгаген
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 12 тур
Силькеборг
1 : 1
25.10.2026
Нордшелланд
Копенгаген
Лига конференций, 4 тур
Интер
- : -
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 12 тур
Копенгаген
1 : 1
26.10.2026
Оденсе
Информация о матче
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