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Расписание матчей
Дания. Суперлига
Брондбю - Копенгаген
Брондбю - Копенгаген: обзор матча 14 мая 2023
Брондбю
14.05.2023, воскресенье, 17:00
Дания. Суперлига, группа A, 7 тур
1 : 3
Завершен
Копенгаген
56'
О. Омойджуанфо (П)
18'
В. Классон
73'
Д. Ларссон
85'
К. Серенсен
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Брондбю - Копенгаген
90'
+4
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
Д. Ларссон
90'
+1
Желтая карточка
Х. Арнар Харальдссон
85'
ГОЛ! 1:3!
К. Серенсен
84'
Желтая карточка
М. Стаменич
Желтая карточка
К. Тшиемб
84'
Замена
А. Слимане
️️️️
Й. Радошевич
84'
Красная карточка
Д. Васс
82'
Замена
С. Серас Себулонсен
️️️️
М. Квистгарден
75'
Замена
Ф. Алвес
️️️️
Ф. Винтер
75'
Замена
Х. Эвьен
️️️️
К. Менса
75'
73'
ГОЛ! 1:2!
Д. Ларссон
Пас отдал
К. Серенсен
61'
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
Х. Арнар Харальдссон
ГОЛ с пенальти! 1:1!
О. Омойджуанфо
56'
55'
Желтая карточка
П. Анкерсен
45'
+1
Замена
Д. Ларссон
️️️️
М. Дарами
Желтая карточка
Ф. Винтер
26'
18'
ГОЛ! 0:1!
В. Классон
17'
Желтая карточка
В. Лунд Йенсен
4'
Желтая карточка
В. Классон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Брондбю
1
Мадс Хермансен
ВР
5
Кевин Тшиемб
ЦЗ
5
Расмус Лауритсен
ЦЗ
3
Фредерик Винтер
ЦЗ
15
Блас Риверос
ЦЗ
14
Кевин Менса
ПЗ
10
Даниэль Васс
ЦП
5
Йосип Радошевич
ЦП
7
Николай Валлис
АП
10
Охи Омойджуанфо
ЦФ
30
Матиас Квистгарден
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
12
Элиас Йелерт
ПЗ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
7
Виктор Классон
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
6
Марко Стаменич
ЦП
Главный тренер
Джесс Торуп
Брондбю
30
Томас Миккельсен
ВР
32
Фредерик Алвес
ЦЗ
28
Себастьян Серас Себулонсен
ПЗ
12
Кристиан Каппис
ЦП
20
Анис Слимане
ЦП
26
Хэкон Эвьен
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Поль Мукаиру
ЛВ
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
11
Ноа Саса
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
17
Джордан Ларссон
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
3-2-2-1-2
1
Хермансен
5
Лауритсен
3
Винтер
15
Риверос
5
Тшиемб
14
Менса
10
Васс
5
Радошевич
7
Валлис
30
Квистгарден
10
Омойджуанфо
4-1-3-2
25
Грабара
12
Йелерт
2
Анкерсен
5
Лунд Йенсен
3
Серенсен
36
Клем
21
Лерагер
10
Харальдссон
6
Стаменич
9
Дарами
7
Классон
3
Винтер
32
Алвес
32
Алвес
3
Винтер
30
Квистгарден
28
Себулонсен
28
Себулонсен
30
Квистгарден
5
Радошевич
20
Слимане
20
Слимане
5
Радошевич
14
Менса
26
Эвьен
26
Эвьен
14
Менса
Ларссон
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
Ларссон
10
Харальдссон
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
10
Харальдссон
9
Дарами
17
Ларссон
17
Ларссон
9
Дарами
Остались в запасе
Брондбю
Копенгаген
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Кристиан Каппис
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Поль Мукаиру
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
11
Ноа Саса
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Остались в запасе
30
Томас Миккельсен
ВР
12
Кристиан Каппис
ЦП
29
Оскар Швартау
ЦФ
8
Джо Белл
ЦФ
15
Симон Хедлунд
ЦФ
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
18
Поль Мукаиру
ЛВ
19
Руни Барджи
ПВ
11
Ноа Саса
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Нильс Фредриксен
Главный тренер
Джесс Торуп
Статистика матча Брондбю - Копенгаген
2
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Брондбю
Дания. Суперлига, 16 тур
Сендерийск
- : -
27.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 15 тур
Брондбю
0 : 2
23.11.2026
Мидтьюлланд
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Рандерс
1 : 3
23.10.2026
Брондбю
Дания. Суперлига, 11 тур
Оденсе
2 : 1
18.10.2026
Брондбю
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Информация о матче
Стадион:
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