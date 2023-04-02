Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Копенгаген - Нордшелланд
Копенгаген - Нордшелланд: обзор матча 02 апреля 2023
Копенгаген
02.04.2023, воскресенье, 19:00
Дания. Суперлига, группа A, 1 тур
2 : 1
Завершен
Нордшелланд
62'
М. Дарами
82'
Д. Гонсалвеш
38'
М. Диоманде
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Коэффициенты
Протокол Копенгаген - Нордшелланд
Замена
И. Йоуханнессон
️️️️
М. Дарами
89'
86'
Замена
Р. Асконе
️️️️
М. Диоманде
86'
Замена
Э. Марксен
️️️️
Д. Свенссон
Желтая карточка
К. Серенсен
85'
ГОЛ! 2:1!
Д. Гонсалвеш
82'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Р. Барджи
80'
79'
Замена
Л. Кулибали
️️️️
М. Бидструп
78'
Замена
Б. Нигрен
️️️️
В. Фагир
Замена
Р. Фалк-Йенсен
️️️️
В. Клем
68'
64'
Желтая карточка
М. Фрезе
ГОЛ! 1:1!
М. Дарами
Пас отдал
В. Классон
62'
52'
Желтая карточка
М. Диоманде
Желтая карточка
Л. Лерагер
52'
46'
Замена
М. Хансен
️️️️
К. Хансен
Замена
В. Лунд Йенсен
️️️️
Д. Хочолава
46'
Желтая карточка
Д. Хочолава
39'
38'
ГОЛ! 0:1!
М. Диоманде
Пас отдал
К. Хансен
Желтая карточка
Х. Арнар Харальдссон
34'
25'
Желтая карточка
М. Бидструп
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Копенгаген
25
Камил Грабара
ВР
3
Кристиан Серенсен
ЛЗ
2
Петер Анкерсен
ЦЗ
3
Денис Вавро
ЦЗ
5
Давид Хочолава
ЦЗ
7
Виктор Классон
ЛВ
9
Мохаммед Дарами
ЛВ
36
Вильям Клем
ОП
21
Лукас Лерагер
ЦП
10
Хакон Арнар Харальдссон
ЦП
19
Руни Барджи
ПВ
Главный тренер
Джесс Торуп
Нордшелланд
13
Андреас Хансен
ВР
3
Мартин Фрезе
ЛЗ
24
Даниэль Свенссон
ЛЗ
4
Киан Хансен
ЦЗ
39
Адамо Нагало
ЦЗ
2
Оливер Вилладсен
ПЗ
7
Эрнест Нуама
ЛВ
2
Мадс Бидструп
ЦП
33
Якоб Кристенсен
ЦП
10
Мохамед Диоманде
ЦП
19
Вахид Фагир
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Копенгаген
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
5
Вальдемар Лунд Йенсен
ЦЗ
18
Поль Мукаиру
ЛВ
6
Марко Стаменич
ЦП
8
Исак-Бергманн Йоуханнессон
ЦП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
11
Ноа Саса
ПВ
8
Расмус Фалк-Йенсен
ЦФ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Нордшелланд
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
15
Эрик Марксен
ЦЗ
28
Лассо Кулибали
ЦП
20
Марио Доржель
ЦП
27
Рокко Асконе
ЦП
8
Бенжамин Нигрен
ПВ
9
Мадс Хансен
ПВ
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
4-1-2-3
25
Грабара
3
Серенсен
3
Вавро
5
Хочолава
2
Анкерсен
36
Клем
21
Лерагер
10
Харальдссон
9
Дарами
7
Классон
19
Барджи
3-2-3-1-1
13
Хансен
3
Фрезе
4
Хансен
39
Нагало
2
Вилладсен
24
Свенссон
2
Бидструп
33
Кристенсен
10
Диоманде
7
Нуама
19
Фагир
5
Хочолава
5
Лунд Йенсен
5
Лунд Йенсен
5
Хочолава
9
Дарами
8
Йоуханнессон
8
Йоуханнессон
9
Дарами
19
Барджи
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
19
Барджи
36
Клем
8
Фалк-Йенсен
8
Фалк-Йенсен
36
Клем
24
Свенссон
15
Марксен
15
Марксен
24
Свенссон
2
Бидструп
28
Кулибали
28
Кулибали
2
Бидструп
10
Диоманде
27
Асконе
27
Асконе
10
Диоманде
19
Фагир
8
Нигрен
8
Нигрен
19
Фагир
4
Хансен
9
Хансен
9
Хансен
4
Хансен
Остались в запасе
Копенгаген
Нордшелланд
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Марко Стаменич
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
11
Ноа Саса
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
20
Марио Доржель
ЦП
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Остались в запасе
30
Карл-Юхан Юнссон
ВР
6
Марко Стаменич
ЦП
18
Поль Мукаиру
ЛВ
11
Ноа Саса
ПВ
9
Мамуду Карамоко
ЦФ
Остались в запасе
22
Карлйохан Эрикссон
ВР
20
Марио Доржель
ЦП
5
Йонас Йенсен-Аббью
ЦФ
15
Ибрахим Осман
ЦФ
Главный тренер
Джесс Торуп
Главный тренер
Флемминг Педерсен
Статистика матча Копенгаген - Нордшелланд
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Копенгаген
Дания. Суперлига, 16 тур
Копенгаген
- : -
29.11.2026
Мидтьюлланд
Лига конференций, 4 тур
Интер
2 : 0
26.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Копенгаген
1 : 0
08.11.2026
Брондбю
Лига конференций, 3 тур
Копенгаген
2 : 1
05.11.2026
Иберия 1999
Дания. Суперлига, 13 тур
Сендерийск
0 : 2
02.11.2026
Копенгаген
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 16 тур
Оденсе
- : -
30.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
3 : 2
26.11.2026
Панатинаикос
Дания. Суперлига, 15 тур
Нордшелланд
5 : 0
22.11.2026
Копенгаген
Дания. Суперлига, 14 тур
Рандерс
1 : 6
08.11.2026
Нордшелланд
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Дания. Суперлига, 13 тур
Нордшелланд
2 : 3
01.11.2026
Мидтьюлланд
Информация о матче
Стадион:
Паркен
Новости команд
Все
Копенгаген
Нордшелланд
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:00
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Интер Эскальдес» и «Копенгагена» на победу в матче 4-го тура
Вчера, 09:00
Лига Конференций: шансы «Копенгагена» и «Иберии 1999» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Црвена Звезда» – «Копенгаген»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Црвены Звезды» и «Копенгагена» на победу в матче 2-го тура
21 октября
«Копенгаген» – «Брага»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 15 октября 2026
15 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и «Панатинаикоса» на победу в матче 4-го тура
25 ноября
«Монако» – «Нордшелланд»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 5 ноября 2026
5 ноября
Лига Конференций: шансы «Монако» и «Нордшелланда» на победу в матче 3 тура
4 ноября
«Нордшелланд» – ЦСКА София: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 октября 2026
22 октября
Лига Конференций: шансы «Нордшелланда» и ЦСКА София на победу в матче 2-го тура
21 октября
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+