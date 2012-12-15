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Лука Кастеллацци
Статистика
Лука Кастеллацци - статистика
Завершил карьеру
19 июля 1975 (51)
#12 | Вратарь
191 см | 89 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2012/2013
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Лига Чемпионов 2011/2012
Италия. Кубок 2010/2011
Италия. Серия А 2010/2011
Лига Чемпионов 2010/2011
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Кубок 2008/2009
Италия. Серия А 2008/2009
Кубок УЕФА 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Интер
2
-3
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 17 тур
Лацио
1 : 0
15.12.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Интер
2 : 1
09.12.2012
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Интер
1 : 0
02.12.2012
Палермо
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Парма
1 : 0
26.11.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Интер
2 : 2
18.11.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
3 : 2
11.11.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Ювентус
1 : 3
03.11.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Интер
3 : 2
31.10.2012
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Болонья
1 : 3
28.10.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
0 : 1
07.10.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Интер
2 : 1
30.09.2012
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Кьево
0 : 2
26.09.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Интер
0 : 2
23.09.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Торино
0 : 2
16.09.2012
Интер
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Интер
1 : 3
02.09.2012
Рома
1' - 90'
Италия. Серия А, 1 тур
Пескара
0 : 3
26.08.2012
Интер
1' - 90'
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