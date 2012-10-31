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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Интер - Сампдория
Интер - Сампдория: обзор матча 31 октября 2012
Интер
31.10.2012, среда, 23:45
Италия. Серия А, 10 тур
3 : 2
Завершен
Сампдория
52'
Д. Милито (П)
68'
Р. Паласио
81'
Ф. Гуарин
20'
Д. Мунари
90+4'
Эдер
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Интер - Сампдория
90'
+4
ГОЛ! 3:2!
Эдер
Пас отдал
М. Лопес
Замена
М. Сильвестре
️️️️
А. Раноккия
84'
ГОЛ! 3:1!
Ф. Гуарин
Пас отдал
А. Кассано
81'
79'
Желтая карточка
Д. Мунари
78'
Замена
М. Лопес
️️️️
Ренан
ГОЛ! 2:1!
Р. Паласио
Пас отдал
А. Кассано
68'
Замена
Ю. Нагатомо
️️️️
А. Перейра
62'
59'
Замена
Ренан
️️️️
А. Поли
53'
Замена
Л. Де Сильвестри
️️️️
Г. Берарди
52'
Красная карточка
А. Коста
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Д. Милито
52'
Замена
Э. Камбьяссо
️️️️
Г. Мудингай
46'
Желтая карточка
Г. Мудингай
32'
20'
ГОЛ! 0:1!
Д. Мунари
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Интер
1
Самир Ханданович
ВР
2
Альваро Перейра
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
4
Хавьер Дзанетти
(К)
ПЗ
13
Фреди Гуарин
ЛП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
99
Антонио Кассано
АП
8
Родриго Паласио
АП
16
Габи Мудингай
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Сампдория
44
Серхио Ромеро
ВР
21
Андреа Коста
ЛЗ
35
Жонатан Россини
ЦЗ
5
Даниэле Гастальделло
(К)
ЦЗ
28
Гаэтано Берарди
ПЗ
15
Андреа Поли
ЛП
12
Фернандо Тиссоне
ЦП
11
Джанни Мунари
ПП
23
Эдер
ЛФ
21
Роберто Сориано
ЦФ
18
Марсело Эстигаррибия
РФ
Интер
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Сампдория
46
Томмазо Берни
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
29
Лоренцо Де Сильвестри
ПЗ
5
Ренан
ЦП
93
Анделько Савич
ЦФ
29
Хуан Антонио
ЦФ
11
Макси Лопес
ЦФ
9
Мауро Икарди
ЦФ
4-3-2-1
1
Ханданович
2
Перейра
13
Раноккия
6
Самуэль
4
Дзанетти
13
Гуарин
5
Гаргано
16
Мудингай
8
Паласио
99
Кассано
22
Милито
4-3-3
44
Ромеро
28
Берарди
35
Россини
5
Гастальделло
21
Коста
11
Мунари
12
Тиссоне
15
Поли
18
Эстигаррибия
21
Сориано
23
Эдер
2
Перейра
5
Нагатомо
5
Нагатомо
2
Перейра
13
Раноккия
26
Сильвестре
26
Сильвестре
13
Раноккия
16
Мудингай
91
Камбьяссо
91
Камбьяссо
16
Мудингай
15
Поли
5
Ренан
5
Ренан
15
Поли
28
Берарди
29
Де Сильвестри
29
Де Сильвестри
28
Берарди
Ренан
11
Лопес
11
Лопес
Ренан
Остались в запасе
Интер
Сампдория
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
93
Анделько Савич
ЦФ
29
Хуан Антонио
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
12
Лука Кастеллацци
ВР
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
32
Альфред Дункан
ЦП
11
Рикардо Альварес
ЦП
10
Марко Ливайя
ЦФ
Остались в запасе
93
Анделько Савич
ЦФ
29
Хуан Антонио
ЦФ
46
Томмазо Берни
ВР
30
Владимиро Фальконе
ВР
7
Паоло Кастеллини
ЛЗ
13
Шкодран Мустафи
ЦЗ
7
Симон Поульсен
ЦЗ
9
Мауро Икарди
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Интер - Сампдория
1
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Сампдория
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
- : -
21.11.2026
Беневенто
Италия. Серия В, 11 тур
Каррарезе
0 : 1
08.11.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 10 тур
Сампдория
2 : 0
31.10.2026
Виртус Энтелла
Италия. Серия В, 9 тур
Асколи
2 : 0
27.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 8 тур
Зюйдтироль
1 : 1
24.10.2026
Сампдория
Италия. Серия В, 7 тур
Сампдория
1 : 2
18.10.2026
Ареццо
Информация о матче
Главный судья:
Даниэле Довери
(Рим)
Стадион:
Джузеппе Меацца
Где смотреть матч:
"НТВ ПЛЮС Футбол" 23:45 (прямая)
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