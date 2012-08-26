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Расписание матчей
Серия А 2026/2027
Пескара - Интер
Пескара - Интер: обзор матча 26 августа 2012
Пескара
26.08.2012, воскресенье, 22:45
Италия. Серия А, 1 тур
0 : 3
Завершен
Интер
17'
У. Снейдер
19'
Д. Милито
81'
Ф. Коутиньо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пескара - Интер
86'
Замена
А. Дункан
️️️️
В. Гаргано
84'
Замена
М. Ливайя
️️️️
Д. Милито
81'
ГОЛ! 0:3!
Ф. Коутиньо
Пас отдал
Д. Милито
Замена
Э. Аббрускато
️️️️
Жонатас
75'
68'
Замена
Ф. Коутиньо
️️️️
А. Кассано
Замена
М. Челик
️️️️
М. Капуано
65'
Замена
Х. Кинтеро
️️️️
М. Нильсен
61'
Желтая карточка
Д. Занон
36'
Желтая карточка
Д. Колуччи
33'
19'
ГОЛ! 0:2!
Д. Милито
Пас отдал
А. Кассано
17'
ГОЛ! 0:1!
У. Снейдер
Пас отдал
Д. Милито
14'
Желтая карточка
В. Гаргано
Желтая карточка
В. Вайсс
0'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пескара
1
Маттиа Перин
ВР
19
Марко Капуано
ЦЗ
6
Симоне Романьоли
ЦЗ
2
Дамиано Занон
ПЗ
14
Антонио Бальзано
ОП
34
Эммануэль Касчионе
ЦП
18
Джузеппе Колуччи
ЦП
7
Владимир Вайсс
ЦП
5
Матти-Лунд Нильсен
ЦП
10
Джанлука Капрари
ЦФ
9
Жонатас
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Интер
12
Лука Кастеллацци
ВР
5
Юто Нагатомо
ЛЗ
13
Андреа Раноккия
ЦЗ
26
Матиас Сильвестре
ЦЗ
13
Фреди Гуарин
ЦП
91
Эстебан Камбьяссо
ЦП
5
Вальтер Гаргано
ЦП
10
Уэсли Снейдер
АП
4
Хавьер Дзанетти
ПП
22
Диего Милито
ЦФ
99
Антонио Кассано
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Пескара
22
Лука Ананиа
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
32
Антонио Рагуса
ЛВ
16
Гастон Бругман
ОП
24
Лука Лулли
ЦП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
11
Хуан Кинтеро
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
90
Мерван Челик
ЦФ
9
Элвис Аббрускато
ЦФ
Интер
27
Вид Белец
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
11
Филиппе Коутиньо
ЛВ
24
Марко Бенасси
ЦП
32
Альфред Дункан
ЦП
2
Жонатан
ПП
10
Марко Ливайя
ЦФ
9
Самуэле Лонго
ЦФ
3-1-4-2
1
Перин
19
Капуано
6
Романьоли
2
Занон
14
Бальзано
34
Касчионе
7
Вайсс
5
Нильсен
18
Колуччи
9
Жонатас
10
Капрари
3-4-1-2
12
Кастеллацци
13
Раноккия
26
Сильвестре
5
Нагатомо
4
Дзанетти
91
Камбьяссо
5
Гаргано
13
Гуарин
10
Снейдер
99
Кассано
22
Милито
5
Нильсен
11
Кинтеро
11
Кинтеро
5
Нильсен
19
Капуано
90
Челик
90
Челик
19
Капуано
9
Жонатас
9
Аббрускато
9
Аббрускато
9
Жонатас
99
Кассано
11
Коутиньо
11
Коутиньо
99
Кассано
5
Гаргано
32
Дункан
32
Дункан
5
Гаргано
22
Милито
10
Ливайя
10
Ливайя
22
Милито
Остались в запасе
Пескара
Интер
32
Антонио Рагуса
ЛВ
24
Лука Лулли
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
Главный тренер
Джованни Строппа
27
Вид Белец
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Остались в запасе
32
Антонио Рагуса
ЛВ
24
Лука Лулли
ЦП
22
Лука Ананиа
ВР
15
Урош Чосич
ЦЗ
88
Кристиан Терлицци
ЦЗ
16
Гастон Бругман
ОП
8
Биркир Бьярнасон
ЦП
26
Мануэле Блази
ЦП
Остались в запасе
27
Вид Белец
ВР
6
Вальтер Самуэль
ЦЗ
15
Маттео Бьянкетти
ЦЗ
15
Жуан
ЦЗ
15
Ибрахима Мбайе
ПЗ
24
Марко Бенасси
ЦП
2
Жонатан
ПП
9
Самуэле Лонго
ЦФ
Главный тренер
Джованни Строппа
Главный тренер
Андреа Страмаччони
Статистика матча Пескара - Интер
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Пескара
Италия. Серия В, 38 тур
Пескара
1 : 1
08.05.2026
Специя
Италия. Серия В, 37 тур
Падова
1 : 0
01.05.2026
Пескара
Италия. Серия В, 36 тур
Пескара
1 : 1
25.04.2026
Юве Стабиа
Италия. Серия В, 35 тур
Каррарезе
2 : 2
19.04.2026
Пескара
Италия. Серия В, 34 тур
Пескара
1 : 2
11.04.2026
Сампдория
Интер
Италия. Серия А, 12 тур
Аталанта
- : -
22.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 11 тур
Интер
2 : 0
08.11.2026
Комо
Лига чемпионов, Общий этап
Фейеноорд
0 : 3
03.11.2026
Интер
Италия. Серия А, 10 тур
Милан
3 : 1
31.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 9 тур
Венеция
0 : 2
28.10.2026
Интер
Италия. Серия А, 8 тур
Интер
2 : 1
25.10.2026
Фиорентина
Информация о матче
Главный судья:
Марко Гуида
(Торре-Аннунциата)
Стадион:
Адриатико
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