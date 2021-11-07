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    Владимир Големич - статистика

    #5 | Защитник
    Имя Владимир
    Фамилия Големич
    Команда Кротоне
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 28 июня 1991 (31 год)
    Рост 192
    Стоимость:
    € 450
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС Ламия 8 1 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.01.2022 1' -90' Арис (Салоники) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    15.01.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:1 Ионикос (Никея)
    05.01.2022 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:2 АЕК (Афины)
    19.12.2021 1' -90' Олимпиакос (Пирей) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
    15.12.2021 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Волос (Волос)
    12.12.2021 Был в запасе ПАОК (Салоники) 2:1 ПАС Ламия (Ламия)
    06.12.2021 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 0:1 ПАС (Яннина)
    27.11.2021 Был в запасе Аполлон Смирнис (Афины) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    22.11.2021 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 1:3 Панатинаикос (Афины)
    07.11.2021 Был в запасе Астерас (Триполис) 0:1 ПАС Ламия (Ламия)
    31.10.2021 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Атромитос (Перистери)
    24.10.2021 1' -90' ОФИ (Ираклион) 0:0 ПАС Ламия (Ламия)
    18.10.2021 1' -90' ПАС Ламия (Ламия) 0:1 Арис (Салоники)
    03.10.2021 1' -90' Ионикос (Никея) 1:2 ПАС Ламия (Ламия)
    55' 83'
    26.09.2021 Был в запасе ПАС Ламия (Ламия) 2:2 Панетоликос (Агринио)
    64'
    22.09.2021 Был в запасе АЕК (Афины) 1:0 ПАС Ламия (Ламия)
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