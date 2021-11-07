Владимир Големич - статистика
#5 | Защитник
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Големич
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1991 (31 год)
|Рост
|192
Стоимость:
€ 450
тыс
|Имя
|Владимир
|Фамилия
|Големич
|Команда
|Кротоне
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|28 июня 1991 (31 год)
|Рост
|192
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС Ламия
|8
|1
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.01.2022
|1' -90'
|Арис (Салоники)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|15.01.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:1
|Ионикос (Никея)
|05.01.2022
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:2
|АЕК (Афины)
|19.12.2021
|1' -90'
|Олимпиакос (Пирей)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|15.12.2021
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Волос (Волос)
|12.12.2021
|Был в запасе
|ПАОК (Салоники)
|2:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|06.12.2021
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:1
|ПАС (Яннина)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Аполлон Смирнис (Афины)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|22.11.2021
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|1:3
|Панатинаикос (Афины)
|07.11.2021
|Был в запасе
|Астерас (Триполис)
|0:1
|ПАС Ламия (Ламия)
|31.10.2021
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Атромитос (Перистери)
|24.10.2021
|1' -90'
|ОФИ (Ираклион)
|0:0
|ПАС Ламия (Ламия)
|18.10.2021
|1' -90'
|ПАС Ламия (Ламия)
|0:1
|Арис (Салоники)
|03.10.2021
|1' -90'
|Ионикос (Никея)
|1:2
|ПАС Ламия (Ламия)
|55' 83'
|26.09.2021
|Был в запасе
|ПАС Ламия (Ламия)
|2:2
|Панетоликос (Агринио)
|64'
|22.09.2021
|Был в запасе
|АЕК (Афины)
|1:0
|ПАС Ламия (Ламия)