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Владимир Големич
Статистика
Владимир Големич - статистика
Завершил карьеру
28 июня 1991 (35)
#43 | Защитник
192 см
Сербия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Сербия. Суперлига 2024/2025
Греция. Суперлига 2021/2022
Италия. Серия А 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
ПАС Ламия
8
1
0
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Греция. Суперлига, 19 тур
Арис
0 : 0
23.01.2022
ПАС Ламия
1' - 90'
Греция. Суперлига, 18 тур
ПАС Ламия
2 : 1
15.01.2022
Ионикос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 16 тур
ПАС Ламия
0 : 2
05.01.2022
АЕК
1' - 90'
Греция. Суперлига, 15 тур
Олимпиакос
1 : 0
19.12.2021
ПАС Ламия
1' - 90'
Греция. Суперлига, 14 тур
ПАС Ламия
2 : 2
15.12.2021
Волос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 13 тур
ПАОК
2 : 1
12.12.2021
ПАС Ламия
Был в запасе
Греция. Суперлига, 12 тур
ПАС Ламия
0 : 1
06.12.2021
ПАС
Был в запасе
Греция. Суперлига, 11 тур
Аполлон Смирнис
0 : 0
27.11.2021
ПАС Ламия
Был в запасе
Греция. Суперлига, 10 тур
ПАС Ламия
1 : 3
22.11.2021
Панатинаикос
Был в запасе
Греция. Суперлига, 9 тур
Астерас
0 : 1
07.11.2021
ПАС Ламия
Был в запасе
Греция. Суперлига, 8 тур
ПАС Ламия
2 : 2
31.10.2021
Атромитос
1' - 90'
Греция. Суперлига, 7 тур
ОФИ
0 : 0
24.10.2021
ПАС Ламия
1' - 90'
Греция. Суперлига, 6 тур
ПАС Ламия
0 : 1
18.10.2021
Арис
1' - 90'
Греция. Суперлига, 5 тур
Ионикос
1 : 2
03.10.2021
ПАС Ламия
1' - 90'
55'
83'
Греция. Суперлига, 4 тур
ПАС Ламия
2 : 2
26.09.2021
Панетоликос
Был в запасе
64'
Греция. Суперлига, 3 тур
АЕК
1 : 0
22.09.2021
ПАС Ламия
Был в запасе
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