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Унаи Ариета
Статистика
Унаи Ариета - статистика
Завершил карьеру
16 июня 1999 (27)
#32 | Нападающий
Испания
Статистика
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2020/2021
Команда
И
Г
П
Ж
К
Эйбар
4
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 34 тур
Эйбар
3 : 0
01.05.2021
Алавес
Был в запасе
Испания. Примера, 31 тур
Гранада
4 : 1
22.04.2021
Эйбар
83' - 90'
Испания. Примера, 33 тур
Атлетико
5 : 0
18.04.2021
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 30 тур
Эйбар
0 : 1
10.04.2021
Леванте
Был в запасе
Испания. Примера, 29 тур
Реал
2 : 0
03.04.2021
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 28 тур
Атлетик
1 : 1
20.03.2021
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 24 тур
Эльче
1 : 0
20.02.2021
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 16 тур
Барселона
1 : 1
29.12.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 15 тур
Алавес
2 : 1
24.12.2020
Эйбар
77' - 90'
88'
Испания. Примера, 14 тур
Эйбар
1 : 3
20.12.2020
Реал
83' - 90'
Испания. Примера, 12 тур
Эйбар
0 : 0
07.12.2020
Валенсия
Был в запасе
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
0 : 2
30.11.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 6 тур
Эйбар
0 : 0
18.10.2020
Осасуна
Был в запасе
Испания. Примера, 5 тур
Вальядолид
1 : 2
03.10.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 4 тур
Эйбар
0 : 1
30.09.2020
Эльче
74' - 90'
Испания. Примера, 3 тур
Эйбар
1 : 2
27.09.2020
Атлетик
Был в запасе
Испания. Примера, 2 тур
Вильярреал
2 : 1
19.09.2020
Эйбар
Был в запасе
Испания. Примера, 1 тур
Эйбар
0 : 0
12.09.2020
Сельта
Был в запасе
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