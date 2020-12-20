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    Унаи Ариета - статистика

    #32 | Нападающий
    Имя Унаи
    Фамилия Ариета
    Команда Эйбар
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 июня 1999 (23 года)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Эйбар 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    01.05.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 3:0 Алавес (Витория-Гастейс)
    22.04.2021 83' -90' Гранада (Гранада) 4:1 Эйбар (Эйбар)
    18.04.2021 Был в запасе Атлетико (Мадрид) 5:0 Эйбар (Эйбар)
    10.04.2021 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:1 Леванте (Валенсия)
    03.04.2021 Был в запасе Реал (Мадрид) 2:0 Эйбар (Эйбар)
    20.03.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    20.02.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 1:0 Эйбар (Эйбар)
    29.12.2020 Был в запасе Барселона (Барселона) 1:1 Эйбар (Эйбар)
    24.12.2020 77' -90' Алавес (Витория-Гастейс) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    88'
    20.12.2020 83' -90' Эйбар (Эйбар) 1:3 Реал (Мадрид)
    07.12.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Валенсия (Валенсия)
    30.11.2020 Был в запасе Бетис (Севилья) 0:2 Эйбар (Эйбар)
    18.10.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Осасуна (Памплона)
    03.10.2020 Был в запасе Вальядолид (Вальядолид) 1:2 Эйбар (Эйбар)
    30.09.2020 74' -90' Эйбар (Эйбар) 0:1 Эльче (Эльче)
    27.09.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 1:2 Атлетик (Бильбао)
    19.09.2020 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 2:1 Эйбар (Эйбар)
    12.09.2020 Был в запасе Эйбар (Эйбар) 0:0 Сельта (Виго)
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