Унаи Ариета - статистика
#32 | Нападающий
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Ариета
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1999 (23 года)
|Имя
|Унаи
|Фамилия
|Ариета
|Команда
|Эйбар
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|16 июня 1999 (23 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйбар
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|01.05.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|3:0
|Алавес (Витория-Гастейс)
|22.04.2021
|83' -90'
|Гранада (Гранада)
|4:1
|Эйбар (Эйбар)
|18.04.2021
|Был в запасе
|Атлетико (Мадрид)
|5:0
|Эйбар (Эйбар)
|10.04.2021
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Леванте (Валенсия)
|03.04.2021
|Был в запасе
|Реал (Мадрид)
|2:0
|Эйбар (Эйбар)
|20.03.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|20.02.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|1:0
|Эйбар (Эйбар)
|29.12.2020
|Был в запасе
|Барселона (Барселона)
|1:1
|Эйбар (Эйбар)
|24.12.2020
|77' -90'
|Алавес (Витория-Гастейс)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|88'
|20.12.2020
|83' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|1:3
|Реал (Мадрид)
|07.12.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Валенсия (Валенсия)
|30.11.2020
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|0:2
|Эйбар (Эйбар)
|18.10.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Осасуна (Памплона)
|03.10.2020
|Был в запасе
|Вальядолид (Вальядолид)
|1:2
|Эйбар (Эйбар)
|30.09.2020
|74' -90'
|Эйбар (Эйбар)
|0:1
|Эльче (Эльче)
|27.09.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|1:2
|Атлетик (Бильбао)
|19.09.2020
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|2:1
|Эйбар (Эйбар)
|12.09.2020
|Был в запасе
|Эйбар (Эйбар)
|0:0
|Сельта (Виго)