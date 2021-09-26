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    Маркос Мауро - статистика

    #4 | Защитник
    Имя Маркос
    Фамилия Мауро
    Команда Кадис
    Состав Основной
    Родной город Авельянеда
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 9 января 1991 (32 года)
    Рост 187
    Вес 79
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кадис 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.12.2021 90' -90' Реал (Мадрид) 0:0 Кадис (Кадис)
    13.12.2021 46' -90' Кадис (Кадис) 1:1 Гранада (Гранада)
    90'
    05.12.2021 Был в запасе Эльче (Эльче) 3:1 Кадис (Кадис)
    28.11.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:4 Атлетико (Мадрид)
    21.11.2021 Был в запасе Хетафе (Хетафе) 4:0 Кадис (Кадис)
    05.11.2021 Был в запасе Атлетик (Бильбао) 0:1 Кадис (Кадис)
    31.10.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
    26.10.2021 Был в запасе Вильярреал (Вильярреал) 3:3 Кадис (Кадис)
    18.10.2021 Был в запасе Эспаньол (Барселона) 2:0 Кадис (Кадис)
    26.09.2021 Был в запасе Райо Вальекано (Мадрид) 3:1 Кадис (Кадис)
    23.09.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 0:0 Барселона (Барселона)
    17.09.2021 Был в запасе Сельта (Виго) 1:2 Кадис (Кадис)
    12.09.2021 1' -90' Кадис (Кадис) 0:2 Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
    29.08.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 2:3 Осасуна (Памплона)
    20.08.2021 Был в запасе Бетис (Севилья) 1:1 Кадис (Кадис)
    14.08.2021 Был в запасе Кадис (Кадис) 1:1 Леванте (Валенсия)
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