Маркос Мауро - статистика
#4 | Защитник
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Мауро
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Авельянеда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1991 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Имя
|Маркос
|Фамилия
|Мауро
|Команда
|Кадис
|Состав
|Основной
|Родной город
|Авельянеда
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 января 1991 (32 года)
|Рост
|187
|Вес
|79
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кадис
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.12.2021
|90' -90'
|Реал (Мадрид)
|0:0
|Кадис (Кадис)
|13.12.2021
|46' -90'
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Гранада (Гранада)
|90'
|05.12.2021
|Был в запасе
|Эльче (Эльче)
|3:1
|Кадис (Кадис)
|28.11.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:4
|Атлетико (Мадрид)
|21.11.2021
|Был в запасе
|Хетафе (Хетафе)
|4:0
|Кадис (Кадис)
|05.11.2021
|Был в запасе
|Атлетик (Бильбао)
|0:1
|Кадис (Кадис)
|31.10.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Мальорка (Пальма-де-Мальорка)
|26.10.2021
|Был в запасе
|Вильярреал (Вильярреал)
|3:3
|Кадис (Кадис)
|18.10.2021
|Был в запасе
|Эспаньол (Барселона)
|2:0
|Кадис (Кадис)
|26.09.2021
|Был в запасе
|Райо Вальекано (Мадрид)
|3:1
|Кадис (Кадис)
|23.09.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|0:0
|Барселона (Барселона)
|17.09.2021
|Был в запасе
|Сельта (Виго)
|1:2
|Кадис (Кадис)
|12.09.2021
|1' -90'
|Кадис (Кадис)
|0:2
|Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
|29.08.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|2:3
|Осасуна (Памплона)
|20.08.2021
|Был в запасе
|Бетис (Севилья)
|1:1
|Кадис (Кадис)
|14.08.2021
|Был в запасе
|Кадис (Кадис)
|1:1
|Леванте (Валенсия)