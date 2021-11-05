Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Кадис
Атлетик - Кадис: обзор матча 05 ноября 2021
Атлетик
05.11.2021, пятница, 23:00
Испания. Примера, 13 тур
0 : 1
Завершен
Кадис
6'
С. Санчес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Кадис
Желтая карточка
Н. Уильямс
90'
+2
Замена
Х. Морсильо
️️️️
О. Сансет
89'
85'
Желтая карточка
В. Ароян
84'
Замена
А. Негредо
️️️️
Й. Йонссон
Замена
Н. Серрано
️️️️
И. Муньяин
76'
71'
Замена
К. Акапо
️️️️
И. Карселен
71'
Замена
Фали
️️️️
Э. Лосано
Желтая карточка
Х. Морсильо
69'
63'
Замена
С. Арсамендия
️️️️
А. Переа
Замена
Р. Гарсия
️️️️
М. Весга
58'
46'
Замена
И. Чапела
️️️️
С. Санчес
Замена
Н. Уильямс
️️️️
А. Беренгер
46'
Желтая карточка
Е. Альварес
27'
6'
ГОЛ! 0:1!
С. Санчес
Пас отдал
Э. Лосано
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
8
Алекс
АП
25
Сальви Санчес
ПВ
11
Энтони Лосано
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Атлетик
13
Хокин Эскьета
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
22
Нико Серрано
ЛВ
10
Нико Уильямс
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
3
Фали
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
14
Иван Альехо
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
4-1-1-3-1
1
Симон
18
Баленсиага
14
Нуньес
5
Альварес
15
Леке
6
Весга
14
Дани Гарсия
8
Сансет
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
4-1-3-2
23
Ледесма
20
Карселен
33
Ароян
16
Кала
18
Эспино
16
Йонссон
25
Санчес
8
Алекс
80
Переа
19
Собрино
11
Лосано
8
Сансет
7
Морсильо
7
Морсильо
8
Сансет
10
Муньяин
22
Серрано
22
Серрано
10
Муньяин
7
Беренгер
10
Уильямс
10
Уильямс
7
Беренгер
6
Весга
14
Гарсия
14
Гарсия
6
Весга
80
Переа
15
Арсамендия
15
Арсамендия
80
Переа
11
Лосано
3
Фали
3
Фали
11
Лосано
20
Карселен
29
Акапо
29
Акапо
20
Карселен
16
Йонссон
21
Негредо
21
Негредо
16
Йонссон
25
Санчес
24
Чапела
24
Чапела
25
Санчес
Остались в запасе
Атлетик
Кадис
13
Хокин Эскьета
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
14
Иван Альехо
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
13
Хокин Эскьета
ВР
4
Айтор Паредес
ЦЗ
18
Оскар де Маркос
ПЗ
18
Алейш Петха
ПЗ
2
Андер Капа
ПЗ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
18
Маркос Мауро
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
14
Иван Альехо
ПВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Марселино Гарсия Тораль
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Атлетик - Кадис
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
Новости команд
Все
Атлетик
Кадис
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
«Атлетик» – «Эспаньол»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 20 ноября 2026
20 ноября
Российский форвард попал в заявку «Эспаньола» на матч Примеры
19 ноября
4
Ла Лига Испания: шансы «Атлетика» и «Эспаньола» на победу в матче 13 тура
19 ноября
«Осасуна» – «Атлетик»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 7 ноября 2026
7 ноября
Ла Лига Испания: шансы «Осасуны» и «Атлетика» на победу в матче 12 тура
6 ноября
Экс-полузащитник «Ливерпуля» и «Милана» закончил карьеру в 32 года
29 августа
1
Названа проблема, которая пока мешает переходу Кравцова в «Локомотив»
12 июля
4
Воспитанник «Зенита» откажется от испанского клуба ради перехода в «Локомотив»
3 июля
7
Клуб Сегунды предложил российскому хавбеку контракт на 3 года
21 июня
7
Защитник «Сочи» перейдет в испанский клуб
2025.12.08 13:21
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+