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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Райо Вальекано - Кадис
Райо Вальекано - Кадис: обзор матча 26 сентября 2021
Райо Вальекано
26.09.2021, воскресенье, 19:30
Испания. Примера, 7 тур
3 : 1
Завершен
Кадис
9'
А. Гарсия
44'
Р. Фалькао
87'
И. Палазон
23'
В. Ароян
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Райо Вальекано - Кадис
90'
+3
Желтая карточка
А. Переа
ГОЛ! 3:1!
И. Палазон
Пас отдал
С. Гвардиола
87'
Замена
Н. Мараш
️️️️
Э. Савельич
84'
Замена
С. Гвардиола
️️️️
О. Трехо
84'
77'
Замена
А. Переа
️️️️
К. Акапо
Замена
П. Сисс
️️️️
О. Валентин
73'
67'
Замена
Э. Лосано
️️️️
А. Бастида
67'
Замена
А. Негредо
️️️️
Ф. Андоне
Замена
Р. Нтека
️️️️
Р. Фалькао
64'
Замена
С. Комесанья
️️️️
У. Лопес
64'
Желтая карточка
И. Баллиу
59'
56'
Желтая карточка
Кала
Желтая карточка
И. Палазон
50'
48'
Желтая карточка
В. Ароян
46'
Замена
А. Хименес
️️️️
С. Арсамендия
46'
Замена
Р. Собрино
️️️️
Й. Йонссон
45'
+1
Желтая карточка
А. Бастида
ГОЛ! 2:1!
Р. Фалькао
Пас отдал
И. Баллиу
44'
23'
ГОЛ! 1:1!
В. Ароян
Пас отдал
Й. Йонссон
ГОЛ! 1:0!
А. Гарсия
9'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Райо Вальекано
1
Столе Димитриевски
ВР
11
Фран Гарсия
ЛЗ
24
Эстебан Савельич
ЦЗ
24
Алехандро Катена
ЦЗ
20
Иван Баллиу
ПЗ
18
Альваро Гарсия
ЛВ
8
Унаи Лопес
ЦП
23
Оскар Валентин
ЦП
8
Оскар Трехо
АП
7
Иси Палазон
ПВ
9
Радамель Фалькао
ЦФ
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
15
Сантьяго Арсамендия
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
16
Кала
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
28
Альваро Бастида
ЦП
25
Сальви Санчес
ПВ
7
Флорин Андоне
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Райо Вальекано
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
4
Марио Суарес
ЦЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
12
Бебе
ЛВ
6
Пате Сисс
ЦП
14
Санти Комесанья
ЦП
11
Ранди Нтека
АП
14
Хосе Анхель Посо
АП
15
Никола Мараш
ЦФ
14
Серхи Гвардиола
ЦФ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
19
Рубен Собрино
ЦФ
4-2-3-1
1
Димитриевски
11
Гарсия
24
Савельич
24
Катена
20
Баллиу
8
Лопес
23
Валентин
18
Гарсия
8
Трехо
7
Палазон
9
Фалькао
3-4-1-1-1
23
Ледесма
18
Эспино
33
Ароян
16
Кала
29
Акапо
16
Йонссон
6
Аларкон
15
Арсамендия
28
Бастида
25
Санчес
7
Андоне
23
Валентин
6
Сисс
6
Сисс
23
Валентин
8
Лопес
14
Комесанья
14
Комесанья
8
Лопес
9
Фалькао
11
Нтека
11
Нтека
9
Фалькао
24
Савельич
15
Мараш
15
Мараш
24
Савельич
8
Трехо
14
Гвардиола
14
Гвардиола
8
Трехо
29
Акапо
80
Переа
80
Переа
29
Акапо
15
Арсамендия
20
Хименес
20
Хименес
15
Арсамендия
7
Андоне
21
Негредо
21
Негредо
7
Андоне
28
Бастида
11
Лосано
11
Лосано
28
Бастида
16
Йонссон
19
Собрино
19
Собрино
16
Йонссон
Остались в запасе
Райо Вальекано
Кадис
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
1
Давид Жиль
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
4
Марио Суарес
ЦЗ
13
Люка Зидан
ВР
13
Кевин Родригес
ЛЗ
2
Марио Эрнандес
ПЗ
14
Хосе Анхель Посо
АП
12
Бебе
ЛВ
11
Андрес Мартин
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Райо Вальекано - Кадис
2
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
4
Матчи команд
Райо Вальекано
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Испания. Примера, 11 тур
Райо Вальекано
3 : 0
31.10.2026
Сельта
Испания. Примера, 10 тур
Райо Вальекано
0 : 3
24.10.2026
Эльче
Испания. Примера, 9 тур
Хетафе
1 : 1
19.10.2026
Райо Вальекано
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
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