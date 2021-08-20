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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Бетис - Кадис
Бетис - Кадис: обзор матча 20 августа 2021
Бетис
20.08.2021, пятница, 22:00
Испания. Примера, 2 тур
1 : 1
Завершен
Кадис
22'
Хуанми
11'
А. Негредо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Бетис - Кадис
Желтая карточка
А. Руйбаль
90'
+3
88'
Замена
М. Кальдерон
️️️️
Т. Аларкон
Замена
Л. Морон
️️️️
Хуанми
87'
Замена
К. Тельо
️️️️
А. Гуардадо
82'
76'
Замена
А. Хименес
️️️️
Э. Лосано
Замена
Хоакин
️️️️
М. Монтойя
69'
69'
Замена
М. Осмайич
️️️️
А. Негредо
Замена
А. Руйбаль
️️️️
Родри
69'
Замена
В. Карвалью
️️️️
Б. Иглесиас
69'
Желтая карточка
М. Монтойя
62'
46'
Замена
Алекс
️️️️
Й. Йонссон
46'
Замена
И. Карселен
️️️️
А. Переа
ГОЛ! 1:1!
Хуанми
Пас отдал
Э. Гонсалес
22'
11'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Негредо
Желтая карточка
Р. Силва
8'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Бетис
1
Руй Силва
ВР
33
Хуан Миранда
ЛЗ
4
Виктор Руис
ЦЗ
6
Эдгар Гонсалес
ЦЗ
33
Мартин Монтойя
ПЗ
18
Андрес Гуардадо
ЦП
10
Набиль Фекир
АП
10
Родри
АП
20
Серхио Каналес
АП
7
Борха Иглесиас
ЦФ
7
Хуанми
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
16
Йенс Йонссон
ОП
6
Томас Аларкон
ОП
25
Сальви Санчес
ПВ
21
Альваро Негредо
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Бетис
1
Клаудио Браво
ВР
26
Сидней
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
18
Хосе Кальдерон
ЦЗ
37
Кристиан Тельо
ЛВ
19
Яссин Фекир
ЛВ
10
Вильям Карвалью
ОП
24
Поль Акуоку
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
17
Хоакин
ПВ
24
Айтор Руйбаль
ПВ
80
Лорен Морон
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
1
Хуан Флере
ВР
16
Кала
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
20
Исаак Карселен
ПЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
8
Алекс
АП
18
Милутин Осмайич
АП
33
Мартин Кальдерон
ЦФ
20
Альваро Хименес
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
4-1-3-2
1
Силва
33
Миранда
4
Руис
6
Гонсалес
33
Монтойя
18
Гуардадо
10
Фекир
20
Каналес
10
Родри
7
Хуанми
7
Иглесиас
4-2-2-2
23
Ледесма
29
Акапо
33
Ароян
3
Фали
18
Эспино
16
Йонссон
6
Аларкон
25
Санчес
80
Переа
11
Лосано
21
Негредо
7
Иглесиас
10
Карвалью
10
Карвалью
7
Иглесиас
18
Гуардадо
37
Тельо
37
Тельо
18
Гуардадо
33
Монтойя
17
Хоакин
17
Хоакин
33
Монтойя
10
Родри
24
Руйбаль
24
Руйбаль
10
Родри
7
Хуанми
80
Морон
80
Морон
7
Хуанми
80
Переа
20
Карселен
20
Карселен
80
Переа
16
Йонссон
8
Алекс
8
Алекс
16
Йонссон
21
Негредо
18
Осмайич
18
Осмайич
21
Негредо
6
Аларкон
33
Кальдерон
33
Кальдерон
6
Аларкон
11
Лосано
20
Хименес
20
Хименес
11
Лосано
Остались в запасе
Бетис
Кадис
1
Клаудио Браво
ВР
26
Сидней
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
18
Хосе Кальдерон
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
19
Яссин Фекир
ЛВ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
1
Давид Жиль
ВР
1
Хуан Флере
ВР
16
Кала
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
1
Клаудио Браво
ВР
26
Сидней
ЦЗ
2
Фран Дельгадо
ЦЗ
18
Хосе Кальдерон
ЦЗ
24
Поль Акуоку
ЦП
2
Гидо Родригес
ЦП
19
Яссин Фекир
ЛВ
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
1
Хуан Флере
ВР
16
Кала
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
28
Альваро Бастида
ЦП
24
Иван Чапела
ЦФ
Главный тренер
Мануэль Пеллегрини
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Бетис - Кадис
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Бетис
Испания. Примера, 14 тур
Бетис
- : -
28.11.2026
Райо Вальекано
Лига чемпионов, Общий этап
Слован
0 : 2
24.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 13 тур
Севилья
1 : 1
21.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 12 тур
Эльче
0 : 2
08.11.2026
Бетис
Лига чемпионов, Общий этап
Боруссия Д
2 : 1
04.11.2026
Бетис
Испания. Примера, 11 тур
Бетис
2 : 1
31.10.2026
Малага
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
Бенито Вильямарин
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