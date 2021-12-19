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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал - Кадис
Реал - Кадис: обзор матча 19 декабря 2021
Реал
19.12.2021, воскресенье, 23:00
Испания. Примера, 18 тур
0 : 0
Завершен
Кадис
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал - Кадис
90'
+4
Замена
М. Мауро
️️️️
Т. Аларкон
85'
Замена
А. Бастида
️️️️
Й. Йонссон
Замена
Начо
️️️️
Ф. Менди
82'
71'
Замена
И. Чапела
️️️️
И. Альехо
Замена
Л. Йович
️️️️
Ф. Вальверде
70'
64'
Желтая карточка
Кала
46'
Замена
А. Негредо
️️️️
Э. Лосано
Желтая карточка
Каземиро
26'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал
1
Тибо Куртуа
ВР
23
Ферлан Менди
ЛЗ
3
Эдер Милитао
ЦЗ
5
Давид Алаба
ЦЗ
17
Лукас Васкес
ПЗ
7
Винисиус
ЛВ
5
Каземиро
ОП
8
Тони Кроос
ЦП
8
Федерико Вальверде
ЦП
10
Эден Азар
ПВ
9
Карим Бензема
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Кадис
23
Херемьяс Ледесма
ВР
18
Луис Эспино
ЛЗ
16
Кала
ЦЗ
3
Фали
ЦЗ
29
Карлос Акапо
ПЗ
8
Алекс
ЛВ
6
Томас Аларкон
ОП
16
Йенс Йонссон
ЦП
14
Иван Альехо
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
11
Энтони Лосано
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Реал
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Луис Лопес
ВР
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
6
Начо
ЦЗ
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
9
Лука Йович
ЦФ
Кадис
1
Давид Жиль
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
18
Маркос Мауро
ЦЗ
80
Альберто Переа
ЛВ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
28
Альваро Бастида
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
20
Альваро Хименес
ЦФ
21
Альваро Негредо
ЦФ
24
Иван Чапела
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Куртуа
23
Менди
3
Милитао
5
Алаба
17
Васкес
5
Каземиро
8
Кроос
8
Вальверде
7
Винисиус
10
Азар
9
Бензема
4-1-1-2-2
23
Ледесма
29
Акапо
16
Кала
3
Фали
18
Эспино
6
Аларкон
16
Йонссон
14
Альехо
8
Алекс
11
Лосано
19
Собрино
23
Менди
6
Начо
6
Начо
23
Менди
8
Вальверде
9
Йович
9
Йович
8
Вальверде
6
Аларкон
18
Мауро
18
Мауро
6
Аларкон
16
Йонссон
28
Бастида
28
Бастида
16
Йонссон
11
Лосано
21
Негредо
21
Негредо
11
Лосано
14
Альехо
24
Чапела
24
Чапела
14
Альехо
Остались в запасе
Реал
Кадис
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
Главный тренер
Карло Анчелотти
1
Давид Жиль
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
80
Альберто Переа
ЛВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Альваро Сервера
Остались в запасе
3
Мигель Гутьеррес
ЛЗ
40
Тони Фуидиас
ВР
1
Луис Лопес
ВР
24
Хесус Вальехо
ЦЗ
25
Даниэль Себальос
ЦП
6
Эдуардо Камавинга
ЦП
8
Антонио Бланко
ЦП
Остались в запасе
1
Давид Жиль
ВР
33
Вараздат Ароян
ЦЗ
23
Виктор Чуст
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
18
Милутин Осмайич
АП
80
Альберто Переа
ЛВ
20
Альваро Хименес
ЦФ
Главный тренер
Карло Анчелотти
Главный тренер
Альваро Сервера
Статистика матча Реал - Кадис
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Реал
Испания. Примера, 14 тур
Реал
- : -
28.11.2026
Алавес
Лига чемпионов, Общий этап
Реал
5 : 1
24.11.2026
ПСВ
Испания. Примера, 13 тур
Реал
2 : 1
21.11.2026
Сельта
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Лига чемпионов, Общий этап
АЕК
2 : 3
04.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Расинг
0 : 3
01.11.2026
Реал
Кадис
Испания. Сегунда, 16 тур
Кадис
- : -
29.11.2026
Кордоба
Испания. Сегунда, 15 тур
Реал Сосьедад Б
0 : 3
21.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 14 тур
Эйбар
1 : 1
15.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 13 тур
Кадис
1 : 2
07.11.2026
Овьедо
Испания. Сегунда, 12 тур
Мальорка
2 : 1
02.11.2026
Кадис
Испания. Сегунда, 11 тур
Кадис
3 : 1
25.10.2026
Сеута
Информация о матче
Стадион:
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