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Андреа Росси
Статистика
Андреа Росси - статистика
Завершил карьеру
7 ноября 1986 (39)
#21 | Защитник
177 см | 70 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2011/2012
Италия. Серия А 2011/2012
Италия. Серия А 2009/2010
Италия. Серия А 2008/2009
Италия. Серия А 2007/2008
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сиена
10
0
2
5
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Наполи
2 : 1
13.05.2012
Сиена
1' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Сиена
0 : 2
06.05.2012
Парма
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Лацио
1 : 1
02.05.2012
Сиена
1' - 90'
26'
90'
Италия. Серия А, 33 тур
Сиена
1 : 1
25.04.2012
Болонья
1' - 90'
81'
Италия. Серия А, 31 тур
Аталанта
1 : 2
07.04.2012
Сиена
1' - 90'
90'
Италия. Серия А, 30 тур
Сиена
1 : 0
01.04.2012
Удинезе
50' - 90'
Италия. Серия А, 26 тур
Сиена
3 : 0
04.03.2012
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Сиена
0 : 1
22.02.2012
Катания
1' - 90'
Италия. Серия А, 23 тур
Сиена
1 : 0
13.02.2012
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Ювентус
0 : 0
05.02.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
2 : 1
29.01.2012
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Сиена
4 : 0
07.01.2012
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Сиена
0 : 0
20.12.2011
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Милан
2 : 0
17.12.2011
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Сиена
0 : 2
10.12.2011
Дженоа
59' - 90'
68'
Италия. Серия А, 14 тур
Болонья
1 : 0
04.12.2011
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Сиена
2 : 2
20.11.2011
Аталанта
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Новара
1 : 1
26.10.2011
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Кальяри
0 : 0
16.10.2011
Сиена
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Палермо
2 : 0
02.10.2011
Сиена
1' - 90'
83'
Италия. Серия А, 5 тур
Сиена
3 : 0
25.09.2011
Лечче
1' - 90'
Италия. Серия А, 4 тур
Рома
1 : 1
22.09.2011
Сиена
72' - 90'
90'
Италия. Серия А, 2 тур
Катания
0 : 0
11.09.2011
Сиена
Был в запасе
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